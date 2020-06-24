Психологи утверждают, что трудности человека во взрослой жизни очень сильно зависят от родительского воспитания. В частности, большую роль играет как наследственность в характере, так и то, что маленький ребенок наблюдает вокруг себя в первые годы жизни.

Именно от того, как к вам относятся близкие и родные, в будущем зависит то, как вы будете относиться к другим, пишет издание Liza.

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Какие проблемы могут иметь дети в будущем из-за воспитания

Когда родители "ждали не того"

Эксперты отмечают, что иногда бывает так, что ребенок появился в "неподходящее время" для родителей или они хотели мальчика, а родилась девочка. Из-за этого ребенок может в будущем искать любви, которую он недополучил как нежелательный в семье.

"Недосмотрели или перебдели"

Слишком большая опека над ребенком приводит к тому, что во взрослой жизни ребенок ищет в отношениях с людьми того же – признания. Детям постоянно нужен будет кто-то рядом, и они не смогут самостоятельно принимать решения.

Зато если ребенку не хватало внимания от родителей в детстве, он вырастет сам по себе и начнет относиться к окружающим недоверчиво и агрессивно. Такой человек не будет воспринимать ласки и заботы к себе.



Гиперопека родителей вредит ребенку / Фото Deltadl

"Перетягивание воспитания"

Иногда бывает так, что взгляды родителей на воспитание не совпадают. К примеру, мама обхаживает малышей, а папа кричит за что-то. Или папа хочет, чтобы ребенок был самостоятельным и сбрасывает все на его плечи, а мама все решает за ребенка.

Во-первых, ребенок вряд ли сможет в таких условиях вырасти со стабильной психикой, а во-вторых, он бессознательно будет тянуться к кому-то одному и так усвоит "перекошенную" линию поведения.

"Все из-за тебя"

Если родители упрекают ребенка, что он – виноват во всех их проблемах (например, мама не смогла доучиться и сделать карьеру из-за беременности), то ребенок будет в будущем будет чувствовать неподъемный груз чувства вины.

Ниже приведены два примера семейного воспитания с негативными последствиями.

"Я так старалась!"

Одна девочка воспитывалась с девизом, что любовь родителей нужно заслужить. Поэтому она старалась делать все, чтобы к ней относились лучше. Но это на самом деле негативно повлияло на ее будущее – когда у нее возникают проблемы с мужем, то она их решает, показывая, какая она "хорошая девочка": начинает больше работать и всячески угождает ему.

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Патриархальная семья, когда папа – лидер

Такой человек психологически будет тиранить семью. Девочка вырастает из "дочерним" типом взаимоотношений и хочет выйти замуж за "сильного человека". Но она может чувствовать психологическое насилие и в своей семье.

Психологи советуют не пытаться соответствовать навязанным представлениям об идеальной семье. Не говорите "меня так воспитывали", лучше прислушайтесь к себе: может, эти установки идут наперекор вашими личными стремлениями?

Воспитывая своих детей, помните, что хорошее отношение передается не наставлениями, а примером. Если между родителями постоянные ссоры и они никогда не уступают друг другу, то вряд ли вы убедите чадо, что главная ценность в жизни – мир и согласие в семье.