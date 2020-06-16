Конечно, не все пары идеальны, но главное – чтобы партнеры любили друг друга. А чтобы не испортить отношения преждевременно, нужно время от времени замечать свои недостатки и не бояться просить прощения у своего партнера. Но что на самом деле портит отношения между влюбленными?

Издание Lady.Tochka назвало 5 вещей, которые не стоит делать часто, потому что они портят отношения в паре.

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5 вещей, которые портят ваши отношения

Когда вы жалуетесь на парня маме/подруге

Психологи утверждают, что чем больше негатива о партнере вы рассказываете другим, тем больше непонимания между вами возникает. Поэтому лучше сформируйте привычку обсуждать проблемы непосредственно с второй половинкой. Ведь именно он/она ответит вам по сути и не будет давать токсичных советов.

Вы не уважаете личные границы

Пространство для пары очень важно, и стоит давать второй половинке время побыть в одиночестве. Потому что в противном случае вы просто быстро надоедите друг другу и разойдетесь. Эксперты уверяют, что не стоит "прирастать" к своему партнеру.



Уважайте личные границы друг друга / Фото Tochka

Вы ничем не занимаетесь

Если парень посвящает выходные рыбалке, походам в зал или работе, а вы в это время ничего не делаете, то это может испортить отношения. Поэтому попробуйте найти для себя увлечение или просто выходите на кофе с подругами. Не растворяйтесь в человеке.

Вы ревнуете ко всем

В мире есть множество красивых девушек, но не стоит ревновать своего парня к каждой из них. Ведь необоснованные и ничем не доказанные ревности будут подталкивать вашего партнера к мыслям о том, что вы не уверена в себе (или просто неадекватная).

Вы не разговариваете с партнером о проблемах

Если пара не может обсуждать проблемы в отношениях, то это нужно быстро исправлять. Ведь все недоговоренности просто накапливаются в одну большую "претензию", которая может разрушить отношения.