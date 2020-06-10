Советы для свидания: 5 вопросов, которые стоит задать человеку, чтобы лучше его узнать
В начале отношений трудно узнать, какой на самом деле человек. Поэтому эксперты предлагают сразу во время знакомства не просто общаться на разные темы, а задавать такие вопросы партнеру, которые помогли бы лучше его понять.
Научные исследования, опубликованные в Journal of Psychological Science, показали существенные преимущества участия в глубокой дискуссии во время свидания, в отличие от необременяющих разговоров, например, о погоде или делах на работе, пишет издание Yourtango.
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Выяснилось, что интересная дискуссия с партнером, в которой вы спрашиваете о нем, помогает вам гораздо лучше ощутить свзяь, чем не несущие особого смысла разговоры. Как начать интересную беседу и какие вопросы стоит задавать – читайте ниже.
Перед свиданием вы должны понять несколько вещей
Во-первых, важную роль играет молчание. Да, паре становится неудобно, когда в разговоре наступает внезапная тишина. Но вместо того, чтобы воспринимать это как негативный знак, разрешите себе помолчать, пока это не разрешится естественным путем.
Как только вам станет комфортно в тишине, вы увидите, что качество вашего разговора автоматически улучшится. Ведь вы можете использовать такие моменты, чтобы проанализировать тему разговора.
Не бойтесь молчания на свидании / Паблиш Украина
Запомните и то, что стоит избегать суждений. Ведь все люди склонны делать неточные предположения друг о друге. И не обращайте внимания на стереотипы или заранее выдуманные представления о человеке. Лучше внимательно слушайте партнера и не бойтесь просить разъяснений в определенных вопросах.
5 вопросов, которые стоит задать человеку, чтобы лучше его узнать
Эксперты подготовили пять вопросов, которые стоит задать человеку при знакомстве, чтобы лучше его узнать.
- Как бы этот человек объяснил свою историю жизни?
Это лучший способ начать разговор, который приобретет определенное значение. Иногда вы можете получить мгновенный ответ, который поможет разговору зайти в "интересный поворот".
А некоторые могут несколько секунд подумать, перед тем как ответить. Если вы видите, что он/она чувствует себя неуверенно и не может рассказать свою историю, то вы можете помочь, задав больше вопросов или же начать рассказывать свою историю, как пример.
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Чем он/она увлекается?
Люди, как правило, становятся открытыми и энергичными, когда вы спрашиваете об их интересах. Если вы сможете увидеть такую искру страсти в их глазах, то это означает, что из этого может выйти интересный разговор. К тому же, так вы лучше узнаете человека, с которым, возможно, построите отношения.
- Как бы человек, который хорошо его знает, описал его?
На этот вопрос может быть много возможных ответов, он дает человеку возможность по-настоящему подумать о том, каким его считают окружающие и друзья.
Вы можете получить очень искренние и настоящие ответы на этот вопрос, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы внимательно выслушать и больше узнать о партнере.
Эти вопросы помогут лучше узнать человека / Фото Bodo
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Что придает его/ее жизни наибольшее значение?
Это поможет человеку по-настоящему взглянуть на то, что его/ее заставляет чувствовать себя счастливым. Кроме того, по словам психологов, люди любят говорить о вещах, которые заставляют их улыбаться.
Ответы на этот вопрос могут привести к интересному и веселому разговору. И никогда не осуждайте человека за то, что его веселит и приносит счастье. Помните, что это очень важно для них.
- Какую фразу, по его/ее мнению, стоит чаще говорить окружающим?
Спросите у человека, какую бы ситуацию в жизни он изменил – то есть мог сказать человеку нечто иное, чем то, что он на самом деле сказал в тот момент. И спросите, как можно изменить этот мир, к примеру, какую фразу нужно чаще говорить окружающим.