В начале отношений трудно узнать, какой на самом деле человек. Поэтому эксперты предлагают сразу во время знакомства не просто общаться на разные темы, а задавать такие вопросы партнеру, которые помогли бы лучше его понять.

Научные исследования, опубликованные в Journal of Psychological Science, показали существенные преимущества участия в глубокой дискуссии во время свидания, в отличие от необременяющих разговоров, например, о погоде или делах на работе, пишет издание Yourtango.

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Выяснилось, что интересная дискуссия с партнером, в которой вы спрашиваете о нем, помогает вам гораздо лучше ощутить свзяь, чем не несущие особого смысла разговоры. Как начать интересную беседу и какие вопросы стоит задавать – читайте ниже.

Перед свиданием вы должны понять несколько вещей

Во-первых, важную роль играет молчание. Да, паре становится неудобно, когда в разговоре наступает внезапная тишина. Но вместо того, чтобы воспринимать это как негативный знак, разрешите себе помолчать, пока это не разрешится естественным путем.

Как только вам станет комфортно в тишине, вы увидите, что качество вашего разговора автоматически улучшится. Ведь вы можете использовать такие моменты, чтобы проанализировать тему разговора.



Не бойтесь молчания на свидании / Паблиш Украина

Запомните и то, что стоит избегать суждений. Ведь все люди склонны делать неточные предположения друг о друге. И не обращайте внимания на стереотипы или заранее выдуманные представления о человеке. Лучше внимательно слушайте партнера и не бойтесь просить разъяснений в определенных вопросах.

5 вопросов, которые стоит задать человеку, чтобы лучше его узнать

Эксперты подготовили пять вопросов, которые стоит задать человеку при знакомстве, чтобы лучше его узнать.

Как бы этот человек объяснил свою историю жизни?

Это лучший способ начать разговор, который приобретет определенное значение. Иногда вы можете получить мгновенный ответ, который поможет разговору зайти в "интересный поворот".

А некоторые могут несколько секунд подумать, перед тем как ответить. Если вы видите, что он/она чувствует себя неуверенно и не может рассказать свою историю, то вы можете помочь, задав больше вопросов или же начать рассказывать свою историю, как пример.

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Чем он/она увлекается?

Люди, как правило, становятся открытыми и энергичными, когда вы спрашиваете об их интересах. Если вы сможете увидеть такую искру страсти в их глазах, то это означает, что из этого может выйти интересный разговор. К тому же, так вы лучше узнаете человека, с которым, возможно, построите отношения.

Как бы человек, который хорошо его знает, описал его?

На этот вопрос может быть много возможных ответов, он дает человеку возможность по-настоящему подумать о том, каким его считают окружающие и друзья.

Вы можете получить очень искренние и настоящие ответы на этот вопрос, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы внимательно выслушать и больше узнать о партнере.



Эти вопросы помогут лучше узнать человека / Фото Bodo

Что придает его/ее жизни наибольшее значение?

Это поможет человеку по-настоящему взглянуть на то, что его/ее заставляет чувствовать себя счастливым. Кроме того, по словам психологов, люди любят говорить о вещах, которые заставляют их улыбаться.

Ответы на этот вопрос могут привести к интересному и веселому разговору. И никогда не осуждайте человека за то, что его веселит и приносит счастье. Помните, что это очень важно для них.

Какую фразу, по его/ее мнению, стоит чаще говорить окружающим?

Спросите у человека, какую бы ситуацию в жизни он изменил – то есть мог сказать человеку нечто иное, чем то, что он на самом деле сказал в тот момент. И спросите, как можно изменить этот мир, к примеру, какую фразу нужно чаще говорить окружающим.