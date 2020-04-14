Какие 3 фактора определяют будущее отношений

Любовь – до сих пор недостаточно изученное чувство. Иногда складывается так, что абсолютно разные люди выстраивают гармоничные и долговременные отношения, а те, у кого много общего, расходятся, не просуществовав в статусе пары и нескольких месяцев. Поэтому обратите внимание на факторы, которые больше всего влияют на вашу пару и определяют долговременность отношений.

Психолог Елена Любченко рассказала изданию 1+1 про важнейшие факторы во время зарождения отношений.

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Ученые из многих стран мира в своих исследованиях пришли к тому, что на начальном этапе отношений такие факторы имеют важнейшее значение:

Физическое влечение

В частности, важна симпатия на уровне внешности, запаха, формы рук и других биологических признаков. Никто же не будет отрицать, что это важно? Однако в перспективе внешность может отойти на второй план.

Исследования говорят, что когда мужчина ищет женщину для кратковременного флирта, больше обращает внимание на ее фигуру. А если для серьезных отношений, то для него важнее черты лица.



Физическое влечение важно в отношениях / Фото Unsplash

Совпадение на уровне культурных кодов

Люди должны иметь общие интересы и ценности ― тогда отношениям легче завязаться. Поэтому, если у вас одинаковые взгляды на будущее и общие идеи, то ваши отношения могут длиться намного дольше.

Состояние готовности к отношениям

Это состояние делает нас более открытыми другому человеку, менее эгоистичными, более внимательными к партнеру, готовыми принять его точку зрения и идти на уступки.

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Ведь работа над отношениями внутренне становится важнее, чем печальное прошлое, карьера, внешность, родственники и душевные проблемы. Такая степень вовлеченности делает шансы пары на счастье намного выше.