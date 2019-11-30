Какие черты женщин сводят мужчин с ума

Каждая женщина имеет в себе черты, с помощью которых может влюбить в себя парня. Не всегда девушки знают, что именно привлекает мужчин, хотя это, казалось бы, очевидно – быть собой, ведь обычные черты характера женщины могут очаровать любого.

Что же ребята больше выделяют в девушке и на какие женские особенности "клюют", поделилось издание Ukr.Media.

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Взгляд

Многих мужчин сводит с ума, когда девушка смотрит на них с искренним интересом. Ведь зрительный контакт во время разговора увеличивает шансы на то, что вы понравитесь парню.

Интеллект

Ребятам очень важно найти именно ту девушку, с которой можно поговорить на важные и разные темы. Интеллектуальные девушки бесспорно привлекают внимание собеседника и завораживают.



Девушка должна показать, что она умная

Внешность

Конечно, красота играет огромную роль, особенно при первом знакомстве. Однако, это не означает, что женщина должна быть похожей на куклу или копировать какую-то звезду, ведь влюбляются в обычных девушек.

Это нормально, когда девушка имеет небольшой животик, много веснушек, потому что такие особенности юношей и привлекают.

Уверенность в себе

Сколько бы мужчины не говорили, что любят беззащитных и милых девушек, им однозначно нравятся уверенные в себе женщины. Им хочется видеть в вас настойчивость и определенным образом независимость.

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Сексуальность

В этом пункте речь идет не о раскованности женщины. Для того, чтобы покорить парня, девушка должна показать свою обольстительность.

Умение готовить

Все не раз слышали, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок и это правда. Каждый мужчина оценит то, что женщина вкусно готовит.