Какие ошибки родителей мешают детям стать лидерами и как это исправить

Многие родители хотят, чтобы их дети выросли успешнее, лучше и умнее их. Но далеко не все знают, как этого достичь и какие качества должны быть у ребенка, чтобы помочь ему стать успешным человеком в будущем. Более того, они могут делать все наоборот.

Главные ошибки родителей, которые заранее программируют в детях неуверенность, а также ограничивают их шансы стать лидерами, определил эксперт по лидерству, автор психологических бестселлеров Тим Элмор, передает издание "Мозги".

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В чем заключаются ошибки родителей

Родители не позволяют детям рисковать В современном мире на каждом шагу есть предупреждение об опасности. Родители боятся потерять своих детей и делают все ради их защиты. Конечно, это их задача. Однако, таким образом мы изолируем их от здорового риска, и это имеет совершенно противоположный эффект. По исследованиям европейских психологов, если ребенок не играет на улице, и родители не позволяют ему даже коленце поцарапать, то во взрослом возрасте он будет страдать от фобий. Детям нужно упасть не раз, чтобы понять, что это нормально. Но если родители устраняют риск из жизни своих детей, то, скорее всего, в будущих лидерах будет высокомерие и низкая самооценка.

Родители слишком часто приходят на помощь

Взрослые постоянно вмешиваются и сразу берут на себя все проблемы подростков. Когда родители слишком быстро приходят на помощь, то они лишают их необходимости самостоятельно преодолевать трудности и решать проблемы. Такой подход игнорирует суть лидерства: подготовить молодежь к тому, чтобы она справлялась с трудностями без помощи. Рано или поздно дети привыкают, что кто-то их всегда выручит и уладит последствия неправильных поступков. Однако реальный мир функционирует совсем по-другому.

Не стоит слишком оберегать ребенка / Фото "Школа Утро" Родители слишком увлекаются детьми

Часто дети привыкают, что родители – единственные, кто считают их гениями, даже когда другие молчат. Они начинают сомневаться в объективности родителей, ведь сначала все это выглядит приятно, однако связь с реальностью разрывается. Когда мы слишком легко и охотно кричим от восторга и игнорируем неправильное поведение, дети учатся жульничать, преувеличивать и лгать, избегать неудобной действительности. Потому что они, банально, не готовы к встрече с ней. Чувство вины не позволяет воспитать лидерство

Ребенок может справиться с разочарованием, однако не осилит последствий того, что его балуют. Поэтому говорите детям "нет" или "не сейчас" – пусть они борятся за то, что по-настоящему ценят и что им нужно. Однако когда у ребенка что-то получается хорошо, то родители не перестают его хвалить и награждать. Это не реалистичный подход, который не дает ребенку понимание, что успех зависит от наших действий и хороших поступков. Не учите детей, что при хорошей оценке обязательно будет поход в магазин. Потому что так дети не будут испытывать ни внутренней мотивации, ни любви к вам. Интересно! Что запрещено делать родителям, которые хотят воспитать психологически сильного ребенка Родители не делятся своими ошибками

Родители должны позволять детям "расправить крылья", однако это не означает, что они должны помогать найти курс в этих бурных водах. Расскажите детям об ошибках, которые допускались в их возрасте. Но рассказывайте это так, чтобы помочь сделать правильный выбор (избегайте курения, алкоголь, наркотики и т. д.). Кроме того, дети должны быть готовы к неудачам. Поэтому скажите, как чувствовали себя, когда имели похожий опыт, что вами двигало, чему научились в результате. Родители не просто воздействуют на своих детей, они должны быть лучшими примерами поведения для них.

Поделитесь с детьми своими ошибками Родители сами не знают, чего ожидают от детей

Родительский долг - показать пример той жизни, которой они желают детям. Помогайте им быть сильными, надежными и ответственными за свои слова и поступки. Но наблюдайте за собой: как вы делаете этический выбор в мелочных ситуациях, когда вокруг есть другие люди, ведь ваши дети тоже могут это заметить и сами начнут так делать. Читайте также: Как научить ребенка убирать в комнате: интересные идеи и советы Как изменить свое поведение Важно осознавать собственные слова и поступки в общении с детьми и другими людьми. Не просто устраивайте хорошую жизнь для детей, но и учите, тренируйте их. Вот с чего можно начать: