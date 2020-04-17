Какие семейные тайны нельзя скрывать от ребенка

Порой бывает так, что в семье произошли важные изменения, но родители не всегда находят силы и верные слова, чтобы объяснить ребенку. Но это может привести к довольно неожиданным последствиям.

Практически в каждой семье есть секреты, о которых родители не хотят рассказывать другим. Но нужно ли скрывать их от ребенка? Ответ на этот вопрос дала психолог Наталья Борисова, пишет "Единственная".

Интересно! 5 способов, которые помогут научить детей жизненным навыкам на карантине

По ее словам, в идеале у членов семьи не должно быть секретов друг от друга. На то она и семья, чтобы вместе решать общие проблемы и помогать близким.

Стоит ли раскрывать секреты ребенку? Это зависит от того, какого они типа.

"Возможно, носят интимный характер, и маленькому ребенку эти знания, скорее, навредят, чем принесут пользу. В то же время по мере взросления даже такие секреты стоит открывать", –говорит психолог.



Не бойтесь рассказать ребенку секрет / Фото Alev

Однако замалчивание подробностей личной жизни и других важных деталей биографии членов семьи может привести к тому, что ребенок узнает о них от совершенно посторонних людей, и это будет больнее для него. Узнавать тайны семьи лучше от ее членов, даже если это усыновление.

В любом случае, если вы семья, и дети уже достаточно повзрослели, найдите в себе силы и расскажите им все. Сами слова "семья", "близкие люди" имеют в виду отсутствие недомолвок и секретов друг от друга.