Какие существуют измены и можно ли простить любимого человека

Опросы показывают, что 18% замужних женщин и 22% женатых мужчин хотя бы раз имели приключение на стороне. К сожалению, часто пары не догадываются об изменах второй половины, сомневаются и не верят различным слухам.

Но когда партнер проявляет веские доказательства неверности, то вам приходится задаться вопросом: "Могу ли я простить того, кто предал меня?" Прежде чем что-то решать, стоит разобраться, с каким видом неверности вы столкнулись, передает издание Gazeta.

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Какие существуют измены в супружеской паре

Серийные предатели

Такие партнеры вечно находятся в поиске, вечно ищут приключений, они даже по дороге в магазин найдут способ разнообразить рутину интрижкой.

И если вы будете угрожать им разводом, наказанием или публичными скандалами – это вряд ли к чему-то приведет. Таким людям крайне сложно изменить модель поведения. Выхода всего два: свыкнуться с тем, что вы для него не единственная, или прекратить отношения.

Как вычислить такого предателя? Сделать это непросто, но признаки того, что вас обманывают, есть. Во-первых, серийные предатели держат наготове ответ на ваш любой вопрос. Но они периодически путаются в показаниях.



Парнеры могут тщательно скрывать измену / Фото The Sun

Также такие люди резко меняются, если в компании появляется привлекательный незнакомец или незнакомка: пытаются обратить на себя внимание, продемонстрировать красноречие и галантность.

Любители секса на одну ночь

Такие предатели не склонны к длительным отношениям на стороне, но с удовольствием могут воспользоваться возможностью переспать с кем-то доступным – с кем они, к примеру, познакомились на вечеринке или много выпили на корпоративе.

Эти люди не ищут приключений специально, но когда им представляется возможность изменить, они не слишком сопротивляются. Таких партнеров, чтобы вычислить, нужно поймать "на горячем".

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Кровь за кровь

Бывает и так, что измена становится орудием мести. Цель людей, которые мстят своим половинкам с помощью неверности, – дать пропорциональный (в их понимании) ответ на действия половинок.

Кроме того, здесь речь идет не только о каком-то реальном ущербе: иногда партнеры мстят и за вымышленные обиды. Или просто делают это, потому что по их мнению, заслуживают лучшего.

Длительные романы

Некоторые заводят романы, которые длятся месяцами или даже годами. К тому же, те, у кого давно на стороне "запасная" семья, не покидают своего брака, потому что боятся риска платить большие алименты.

Почему они это делают? Кто-то из них уверен, что может любить двух одновременно, а кто-то считает, что побочная связь вообще не несет какую-то угрозу основным отношениям. Зато многим выгодно "не знать" о том, что их партнер ведет двойную жизнь.



Вы можете не замечать, что любимый флиртует с другими / Фото raznoblog

Жертвы ситуации

К сожалению, иногда наши партнеры становятся жертвами насилия. К примеру, они не могут отказаться от секса, если их шантажируют. Если они не давали добровольного согласия на секс, им нужна поддержка, а не осуждение.

Эмоциональная неверность

Бывает так, что наши партнеры вообще не вступают в физический контакт с кем-то другим, однако поддерживают огонь эмоциональной измены.

Тот, кто занимает мысли и мечты любимого человека, потихоньку вытесняет вас из его будущего. И даже если роман разворачивается лишь в интернете, он все равно может причинить настоящую боль.

Как простить измену любимого человека

По словам психоаналитика Анны Кушнерук, прощать следует не предательство, а изменения в отношениях.

"Я против "прости" по сто раз в день. Важно также обсудить не подробности полового акта, а чувства друг друга в паре. Говорить следует не о третьем, а исключительно о вас двоих. И прощать, и оставаться стоит только там, где было хорошо, несмотря на трудности, с которыми столкнулась ваша пара", – отметила эксперт.

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Она добавила, что пока вы любите и вам больно – вас это будет держать. Важно лишь отличать – больно из-за того, что вы любите, или из-за того, что задето ваше самолюбие. "В любом случае, после факта измены вам придется начать принимать друг друга такими, какие вы есть, жить здесь и сейчас, понимая, что все мимолетно", – подытожила психолог.