Психологи утверждают, что легче построить крепкие и счастливые отношения, если партнеры слышат друг друга и учитывают эмоциональные потребности второй половинки.

Так, психолог и доктор философии Диана Гранде рассказала, что чаще всего пары жалуются на отношения из-за неудовлетворенности главных эмоциональных потребностей, пишет издание Psychology Today.

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Поэтому психолог, опросив множество пар во время своей практики, выделила основные эмоциональные потребности, которые наиболее необходимы для пары.

В каких эмоциях больше всего нуждаются пары

Благодарность и восхищение

В отношениях партнеры должны регулярно говорить друг другу приятные слова, в частности комплименты, слова о положительных качествах, увлечениях, а также благодарить за работу, выполненную дома или на работе, или приятные мелочи.

Привязанность

Обычные повседневные вещи тоже могут укрепить отношения. Здесь речь идет об объятиях, прикосновениях друг к другу, записках со словами любви или приготовление ужина вместе. Поэтому уделяйте партнеру больше времени, если он/она в этом нуждается.



Партнеры нуждаются в объятиях и прикосновениях / Фото Medium

Совместный досуг

Любые совместные занятия, будь то какое-то хобби, просмотр фильмов на выходных или занятия спортом – это хороший способ быть ближе. Главное – чтобы вы могли проводить время только вдвоем, и обязательно поддерживали друг друга.

Помощь на дому

Психологи утверждают, что парам важно разделять домашние обязанности. Поэтому обсудите с партнером, что вам лучше делать вместе, а что отдельно. К примеру, если один готовил еду, то другой может после этого помыть посуду, или когда один убирает в комнате, другой укладывает ребенка спать и тому подобное. Важно не сбрасывать все дела на плечи партнера и помогать.

Семейное единение

Также очень важно проводить время друг с другом и со своими детьми, формировать общие ценности, традиции и делить ответственность за благополучие детей.

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Финансовая поддержка

Пары должны годами хранить созданную ими финансовую модель в семье. Например, если за заработок отвечает один партнер, то второй должен оставаться в рамках согласованного бюджета. То есть не покупать ненужные вещи, не ценя работу другого.

Честность и открытость

Партнеры должны не бояться говорить о своих прошлых или нынешних событиях, а также легко выражать надежды и обсуждать планы на совместное будущее.

Душевная близость

Для партнеров важно уметь слышать друг друга и уделять внимание переживанием любимого человека. Делитесь сокровенным и будьте близкими со второй половинкой.



Душевная близость тоже важна / Фото Ukr.media

Физическая привлекательность

Внешность, стиль одежды, прическа или гигиена партнера тоже играет большую роль для большинства людей, и о них тоже стоит помнить. Не забывайте ухаживать за собой, даже будучи дома со второй половинкой 24/7.

Сексуальная жизнь

Без сексуальной близости парам сложно построить отношения. Однако здесь речь идет не только о сексе, в сексуальной сфере важно также слушать и учитывать желания или интересы друг друга.