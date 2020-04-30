Каким семьям тяжелее всего на карантине: результаты опроса

Во время карантина напряженность в семейных отношениях чаще наблюдается у людей в возрасте 30-39 лет, у которых обычно есть дети дошкольного или младшего школьного возраста. Ведь это создает дополнительное напряжение и нагрузку. Зато самыми спокойными являются представители старшего возраста.

Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологической группой Рейтинг. Исследователи опросили более 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

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Согласно результатам исследования, среди тех, кто характеризовал семейные отношения как спокойные, уровень негативных эмоций и состояний значительно ниже, чем у других. Семья в этом случае выступает ресурсом поддержки во время карантина и помогает снизить напряжение и стресс.



Некоторые семьи на карантине сблизились, другие начали больше конликтовать / фото Освитория

Зато психоэмоциональное состояние тех, кто считает, что взаимоотношения в семье имеют разный характер, похоже на тех, кто отношения не имеет вообще. А среди тех, кто находится в отношениях, тревожность на таком же уровне, как у тех, кто считает свои отношения спокойными.

Те люди, которые находятся в напряженных отношениях, имеют высокий уровень негативных психоэмоциональных состояний. В их случае семья является дополнительным раздражителем и стрессором, не создает поддержки и ощущения защищенности.

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К тому же на карантине, почти нет возможности проводить меньше времени в семье с напряженными отношениями, а это еще больше усугубляет конфликтную атмосферу. Можно предположить, что именно эта группа в посткарантинные времена является группой риска по росту количества разводов.

К тому же, опрос свидетельствует, что из-за пандемии коронавируса люди на карантине переживают депрессию, тревожность, панику, усталость и расстройства сна. Среди причин повышения уровня депрессии называют физические ограничения и отсутствие достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий и тому подобное.