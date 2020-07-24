Страны уже начали облегчать карантинные ограничения, поэтому теперь пары могут понемногу начать праздновать свадьбы с ограниченным количеством гостей. Однако как будут выглядеть свадьбы после карантина? Эксперты назвали новые тенденции и прогнозы для свадьб в эпоху социальной дистанции.

Молодожены будут устраивать церемонии и празднования, которые должны соответствовать мерам социальной дистанции, чтобы избежать распространения коронавируса, пишет издание Brides.

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Пока никто точно не знает, что будет в будущем, но известно, что свадьбы будут точно не такими, какими мы их знаем, они кардинально изменятся. Однако даже при новых обстоятельствах брак остается прекрасным праздником и это сейчас так необходимо многим парам.

Итак, какой будет свадьба в последующие месяцы из-за пандемии? Эксперты и планировщики церемонии бракосочетаний поделились своими прогнозам, нововведениями и правилами свадеб в новой реальности. Ведь даже после карантина люди еще могут бояться проводить такие масштабные события.

Как будут выглядеть свадьбы после карантина: прогнозы

Меньше гостей, больше интимности

Пожалуй, наиболее очевидным изменением за это время будут уменьшенные списки гостей, потому что это самый простой способ ограничить количество людей на таком событии. Это позволит обеспечить безопасное соблюдение социальной дистанции между людьми. Известно, что некоторые свадебные заведения в США планируют ограничить максимальное количество гостей до 130 человек.

Да, уменьшить список гостей непросто, однако надеемся, что ваши родственники все поймут, учитывая нынешние обстоятельства в мире.

Молодожены будут приглашать на праздник меньше гостей / Фото Unsplash

Кроме того, это поможет создать более интимные свадьбы. Здесь говорится о том, что молодожены будут обращать больше внимания на детали. "Меньшие события позволяют супругам устроить праздник так, чтобы поразить и учесть вкусы всех гостей", – говорят эксперты.

Маски на лицо и дополнительные меры безопасности

Учитывая сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом во всем мире, молодоженам придется быть готовыми скорректировать свои ожидания относительно праздника, если они решат провести свадьбу в 2020 году.

В частности, кроме уменьшения гостей, вероятно, паре придется спланировать меры безопасности на свадьбе: температурный скрининг, медицинские маски, места с антисептическими средствами. Молодоженам нужно будет сообщить об этом гостям накануне праздника.

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Некоторые свадебные заведения в США уже начали работать, устанавливая станции для мытья рук в пределах своей территории и ежедневно обследуя своих работников.

Открытые площадки

Эксперт прогнозируют, что чаще свадьбы будут проходить на свежем воздухе. "Проведение празднование на открытой площадке станут лучшей альтернативой для большого количества гостей. Люди смогут расположиться на безопасном расстоянии друг от друга", – добавляют они.

К тому же, открытое пространство позволяет получить больше вариантов для создания дизайна мероприятия и плана празднования, которые соответствуют мерам безопасности.

Церемонии бракосочетания будут на свежем воздухе / Фото Unsplash

Интересные альтернативы для банкетного стола и танцев

В ближайшее время молодожены не будут заказывать для праздника банкетные столы в тесных помещениях. Теперь все планирование праздника будут соответствовать указаниям о социальной дистанции, то есть столы должны быть установлены на расстоянии не менее двух метров в количестве не более 10 гостей.

Еще один способ следовать этим указаниям – расставить праздничные столы для гостей по территории. Теперь банкет будет состоять из напитков, ужина и танцев на улице или в соседних комнатах.

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Танцы и свадебные развлечения никуда не денутся, они просто будут выглядеть немного иначе, уверяют эксперты. Скорее всего, это будет большее пространство, танцы на улице или у столов гостей.

Виртуальная трансляция

Даже когда пары вновь начнут собираться с семьей и друзьями лично, технология виртуальной трансляции будет оставаться актуальной. Пары уже начали использовать информационные технологии на расписках и свадьбах.

Короткие празднования

В целом торжества могут стать немного короче, чем это было раньше. Без переполненных танцевальных площадок некоторые вечеринки могут закончиться раньше, и это позволит парам вложить больше энергии в другие дела.

Так, в эпоху пандемии и социальной дистанции эксперты советуют подходить к организации свадьбы с творчеством, чтобы придумать решения, которые сделают ваш праздник неповторимым, незабываемым и безопасным для всех.