Семья, которая берет на усыновление ребенка, не всегда может без проблем и недоразумений воспитать малыша из-за нехватки опыта.

Поэтому журналисты 24 канала вместе с Благотворительным фондом "Родные" подготовили для вас ответы на важные вопросы, в частности, какие навыки помогут воспитать малыша и какие обязанности имеют приемные родители.

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Как приемные родители должны воспитывать ребенка из детдома

По словам психолога фонда "Родные" Кристины Ясинской, каждый ребенок имеет уникальную историю жизни с собственными травмирующими обстоятельствами, заложенными внутренними психическими ресурсами. Поэтому приемным родителям придется столкнуться со многими проблемами – от поведения до особенностей когнитивного развития.

Особенностью детей-сирот является наличие в них травматического опыта (в частности, физическое, сексуальное насилие, педагогическая запущенность и небрежное отношение), а это вызывает проблемы в формировании привязанности. Поэтому родителям нужны знания о различных стилях воспитания, способах улучшения коммуникации с детьми разного возраста, возрастных особенностях развития.

Нет четкой инструкции, как правильно воспитывать ребенка-сироту. Но стоит помнить, что, как и в биологических семьях, приемные родители могут случайно сделать ошибки в воспитании, на которых они научатся и изменят воспитательную тактику,

– ответила Кристина Ясинская.

Требования к приемным родителям

Приемными родителями могут быть трудоспособные лица, состоящие в браке или отдельное лицо. Однако к ним есть еще определенные требования.

Возраст

Усыновителем может быть человек не моложе 21 года. Верхний предел возраста усыновителя не ограничивается. К тому же, разница в возрасте между будущим отцом (матерью) и ребенком должна быть не менее 15 лет.

К тому же, устройство детей в приемную семью рекомендуется проводить с учетом возраста приемных родителей и детей, чтобы на время достижения обоими приемными родителями пенсионного возраста ребенок достиг совершеннолетия.

Доход

Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев (до того, как пара обратилась с заявлением о создании приемной семьи) не может быть меньше размера прожиточного минимума.

Жилая площадь

В случае создания приемной семьи приемные родители берут детей на собственную жилую площадь при наличии соответствующих санитарно-гигиенических и бытовых условий. В частности:

надлежащего состояния жилого помещения;

необходимой жилой площади;

надлежащего санитарного состояния;

наличии необходимой мебели, бытовой техники и других товаров длительного потребления;

наличии условий для проживания, воспитания и развития ребенка.

Стоит отметить, что приемные родители не имеют права запрещать приемным детям поддерживать личные контакты с биологическими родителями и другими родственниками, за исключением случаев, когда это может нанести вред их жизни, здоровью и нравственному воспитанию.

Родители должны хотеть усыновить ребенка / Фото Pinterest

Какими навыками должны обладать приемные родители

"В первую очередь, как и любые родители, они должны любить и очень хотеть, чтобы в их семье появился ребенок", – отметила психолог фонда "Родные".

Также замечательно, если приемные родители легко умеют устанавливать контакт с новыми знакомыми, терпеливы, уверены в себе, открыты новому опыту, способны учиться новому, умеют признавать собственное несовершенство, просить о помощи и готовы предоставлять ее другим нуждающимся

Приемные родители должны принимать ребенка таким, какой он есть. Важным также является желание и умение сотрудничать со специалистами, которые сопровождают создание приемной семьи.

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По словам Кристины Ясинской, усыновители должны оптимистично смотреть на жизнь, но в то же время стремиться преодолевать трудности, возникающие на пути, конструктивно разрешать конфликты и находить выход из сложных ситуаций.

Приемным родителям будет легче понимать ребенка, если они научатся видеть, что на самом деле лежит за тем или иным его поведением, какую нужду выражает этот маленький человек, который уже успел за свою короткую жизнь пережить немало неприятностей и разочарований.

Получить эти знания родители должны на специально организованном обучении, которое реализуют центры социальной службы для семьи, детей и молодежи.

Обучение приемных родителей до воспитания ребенка-сироты

Как супружескую пару готовят к усыновлению? Как рассказала психолог Благотворительного фонда "Родные", программа обучения направлена ​​на повышение воспитательного потенциала приемных родителей. Она помогает уменьшить уровень стресса, который испытывают семьи, способствует улучшению общения, развитию коммуникационных навыков.



Усыновленный ребенок / Фото Ua.news

Также программа учит позитивному подходу к воспитанию ребенка и его дисциплинированности, предлагает широкий диапазон эффективных способов воспитания и дает исчерпывающую информацию о родительских обязанностях и подходах к воспитанию.

Кроме того, приемные родители совершенствуют умение эффективного общения с ребенком, имеют возможность проанализировать причины поведения ребенка, собственные эмоции, чувства, поведенческие проявления и т.д., использовать различные формы и методы организации и проведения семейного досуга,

– отмечает Кристина Ясинская.

Обязанности приемных родителей

Приемные родители являются законными представителями приемных детей в предприятиях, учреждениях и организациях без специальных на то полномочий.

Они несут персональную ответственность за жизнь, здоровье, физическое и психическое развитие приемных детей.

Приемные родители также выделяют для детей индивидуальное место для проживания и развития.

Приемные родители обязаны способствовать обеспечению приоритетного права приемных детей на усыновление.

Кто не может быть приемными родителями

Создать приемную семью могут совершеннолетние и трудоспособные лица, за исключением:

лиц, признанных в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;

лиц, лишенных родительских прав;

лиц, которые были усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями другого ребенка, но усыновление было отменено или признано недействительным по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности по воспитанию детей (инвалиды I и II группы и лица, у которых есть асоциальные проявления, склонность к насилию);

лиц, состоящих на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере;

лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами;

лиц, осужденных за тяжкие преступления или имеющих непогашенную судимость за совершение других преступлений;

лиц, не имеющих постоянного места жительства и постоянного заработка.

Справка. В целом в Украине около 6 тысяч детей ждут свою семью. После каждой программы Благотворительный фонд "Родные" будет рассказывать о детях, которые есть в списке тех, кто подлежит усыновлению.



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