Какое занятие больше всего сближает влюбленных: неожиданные результаты исследования

В следующий раз, когда вы будете готовить идею романтического свидания, то обратите внимание на то, что занятие живописью может быть более эффективным для сближения пары, чем ужин или прогулка по парку.

Новое исследование показало, что создание искусства влюбленными, которые помогают друг другу в этом, образует между ними тесную связь.

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Исследователи изучали 20 гетеросексуальных пар, которые занимались разными делами вместе, например, играли в настольные игры, играли в карты или ходить на мастер-класс живописи. При этом ученые измеряли уровень окситоцина до и после события.

Окситоцин часто называют "гормоном любви", так как он обычно выделяется во время секса и даже во время объятий. Он служит для того, чтобы помочь людям связываться и развиваться вместе.

В частности, участники, которые занимались живописью были более трогательными, чем те, кто занимался другими мерами. К тому же, интересно, что у мужчин обнаружили в два раза больше гормона любви, чем женщины, во время занятия искусством.

Как правило, живопись не воспринимается как интерактивное свидание с вашим партнером. Но иногда пары, которые рисуют картины, получают много связи, положив руку на партнера или просто сказав: "Хорошая работа",

– ответила исследовательница Карен Мелтон.



Пара рисует картину / Фото Pinimg

Кроме того, еще одно недавнее исследование показало, что пары, которые участвуют в новых мероприятиях, которыми ранее не занимались вообще, имеют более удовлетворенную сексуальную жизнь.

Исследователи отмечают, что все из-за того, что такое саморазвитие человека вызывает возбуждение и определяет новые захватывающие действия, которые дают парам возможность связаться психологически.