Какой семейный бизнес открыть: 5 прибыльных идей

Прибыльный бизнес с близкими людьми имеет массу преимуществ, в частности – мотивация сотрудников, сплоченность и экономия на заработной плате (особенно это важно в начале открытия бизнеса). К тому же, если семью объединяют общие интересы и конкуренции за лидерство нет, то риски поссорится у будущих партнеров сведутся к нулю.

Издание ASN собрало 5 идей для собственного дела, которое принесет большую прибыль.

Торговля

Это очень популярный современный вид семейного бизнеса. Под этим понимается как открытие собственного магазина, так и интернет-площадки для продажи товаров.

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Первый вариант требует наличия отдельного помещения, покупки торгового оборудования. А во втором случае дело претерпевает существенного упрощения, ведь "торговая точка" ограничивается рабочим столом с компьютером или даже планшетом. Кроме того, для открытия своего магазина важно и правильно выбрать направление и целевую аудиторию.

Семейный бизнес можно запустить и в интернете

Отметим, что успешными являются магазины специальных продуктов: натуральная косметика, экологическая бытовая химия, игрушки, одежда, подгузники и другие средства гигиены.

Такой бизнес будет наберет наибольших оборотов, если кто-то из членов семьи уже имеет необходимый опыт в раскрутке сайта или обладает навыками копирайтинга. Роли можно распределить так: жена стоит за прилавком или ведет переписку с потенциальными покупателями по интернету, а человек занимается закупкой и доставкой продукции.

Сфера услуг

Очень популярным является бизнес, когда супруги организуют и открывают собственное кафе или мини-отель. Справиться с таким заданием паре не всегда под силу самим, поэтому здесь может понадобится помощь других родственников – возможно, даже взрослых детей.



Много денег для семьи может принести собственный ресторан или отель

Несмотря на отсутствие большого предложения, зеленый туризм пользуется спросом в Украине. При наличии большого дома, дополнительных инвестиций в строительство отеля не понадобится – гостям можно будет сдавать подготовленные комнаты в своем же доме, оборудовав отдельный санузел и вход. Роли можно распределить так: жена возьмет на себя обязанности приготовления пищи, муж будет осуществлять подвоз и ремонт.

Сфера развлечений

В крупных городах бешеную популярность набирают всевозможные аниматоры и ведущие торжеств: съемка фото и видео, оформление залов, тамада и музыкант (ди-джей), певица и аккомпаниатор.

Если пара захочет заниматься таким бизнесом, то они будут иметь всегда одинаковый график работы и смогут дополнять друг друга, исключив конкуренцию во время торжеств.

Самыми популярными "семейными" ведущими являются Юрий Горбунов и катя Осадчая

Отметим, что такие услуги недешевые и заработок не придется делить с партнером из вне – он полностью пойдет в семейный бюджет.

Сельское хозяйство

А наличие собственного участка или поля в сельской местности может принести семье большой доход и превратить их в фермеров, которые торгуют продуктами питания. Впрочем, не только картошку и помидоры можно продавать "с земли". Большие деньги может дать и выращивания цветов, грибов или же ферма по производству перепелов (или же индеек, кроликов, нутрий).



Сельское хозяйство может стать хорошим бизнесом для семьи

Роли можно распределить так: мужчина может взять на себя функцию строительства соответствующего помещения – клеток, вольеров, сарая или теплицы, а женщины будут осуществлять непосредственное выращивание, кормление, питание.

Производство

Удачными вариантами производства как семейного бизнеса могут быть, например, домашняя выпечка или изготовление мебели на заказ. Роли в семье: в первом варианте муж возьмет на себя роль закупщика продуктов и будет искать заказы, жена будет стоять у плиты, во втором производителем может быть муж, жена же займется дизайном, декором, финансами и рекламой.



Муж и жена могут создать пекарню дома и готовить на заказ

Здесь будет важно иметь навыки в сфере копирайтинга или умение снимать красивые фото и видео, что станет дополнительным инструментом для привлечения клиентов.