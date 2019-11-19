Какой семейный бизнес открыть: 5 прибыльных идей

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Какой семейный бизнес открыть: 5 прибыльных идей / virtualaccessrealty.com

Прибыльный бизнес с близкими людьми имеет массу преимуществ, в частности – мотивация сотрудников, сплоченность и экономия на заработной плате (особенно это важно в начале открытия бизнеса). К тому же, если семью объединяют общие интересы и конкуренции за лидерство нет, то риски поссорится у будущих партнеров сведутся к нулю.

Издание ASN собрало 5 идей для собственного дела, которое принесет большую прибыль.

Торговля

Это очень популярный современный вид семейного бизнеса. Под этим понимается как открытие собственного магазина, так и интернет-площадки для продажи товаров.

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Первый вариант требует наличия отдельного помещения, покупки торгового оборудования. А во втором случае дело претерпевает существенного упрощения, ведь "торговая точка" ограничивается рабочим столом с компьютером или даже планшетом. Кроме того, для открытия своего магазина важно и правильно выбрать направление и целевую аудиторию.

Сімейний бізнес можна запустити і в інтернетіСемейный бизнес можно запустить и в интернете

Отметим, что успешными являются магазины специальных продуктов: натуральная косметика, экологическая бытовая химия, игрушки, одежда, подгузники и другие средства гигиены.

Такой бизнес будет наберет наибольших оборотов, если кто-то из членов семьи уже имеет необходимый опыт в раскрутке сайта или обладает навыками копирайтинга. Роли можно распределить так: жена стоит за прилавком или ведет переписку с потенциальными покупателями по интернету, а человек занимается закупкой и доставкой продукции.

Сфера услуг

Очень популярным является бизнес, когда супруги организуют и открывают собственное кафе или мини-отель. Справиться с таким заданием паре не всегда под силу самим, поэтому здесь может понадобится помощь других родственников – возможно, даже взрослых детей.

Багато грошей для сім'ї може принести власний ресторан чи готель
Много денег для семьи может принести собственный ресторан или отель

Несмотря на отсутствие большого предложения, зеленый туризм пользуется спросом в Украине. При наличии большого дома, дополнительных инвестиций в строительство отеля не понадобится – гостям можно будет сдавать подготовленные комнаты в своем же доме, оборудовав отдельный санузел и вход. Роли можно распределить так: жена возьмет на себя обязанности приготовления пищи, муж будет осуществлять подвоз и ремонт.

Сфера развлечений

В крупных городах бешеную популярность набирают всевозможные аниматоры и ведущие торжеств: съемка фото и видео, оформление залов, тамада и музыкант (ди-джей), певица и аккомпаниатор.

Если пара захочет заниматься таким бизнесом, то они будут иметь всегда одинаковый график работы и смогут дополнять друг друга, исключив конкуренцию во время торжеств.

Найпопулярнішими Самыми популярными "семейными" ведущими являются Юрий Горбунов и катя Осадчая

Отметим, что такие услуги недешевые и заработок не придется делить с партнером из вне – он полностью пойдет в семейный бюджет.

Сельское хозяйство

А наличие собственного участка или поля в сельской местности может принести семье большой доход и превратить их в фермеров, которые торгуют продуктами питания. Впрочем, не только картошку и помидоры можно продавать "с земли". Большие деньги может дать и выращивания цветов, грибов или же ферма по производству перепелов (или же индеек, кроликов, нутрий).

Сільське господарство може стати гарним бізнесом для сім'ї
Сельское хозяйство может стать хорошим бизнесом для семьи

Роли можно распределить так: мужчина может взять на себя функцию строительства соответствующего помещения – клеток, вольеров, сарая или теплицы, а женщины будут осуществлять непосредственное выращивание, кормление, питание.

Производство

Удачными вариантами производства как семейного бизнеса могут быть, например, домашняя выпечка или изготовление мебели на заказ. Роли в семье: в первом варианте муж возьмет на себя роль закупщика продуктов и будет искать заказы, жена будет стоять у плиты, во втором производителем может быть муж, жена же займется дизайном, декором, финансами и рекламой.

Чоловік та дружина може створити пекарню вдома та готувати на замовлення
Муж и жена могут создать пекарню дома и готовить на заказ

Здесь будет важно иметь навыки в сфере копирайтинга или умение снимать красивые фото и видео, что станет дополнительным инструментом для привлечения клиентов.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Бизнес Деньги Собственное дело Семья Сельское хозяйство Торговля
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