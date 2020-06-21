В каком возрасте украинские мужчины чаще всего становятся отцами
В Украине 21 июня отмечают День отца. По случаю такого праздника Госстат подсчитал, в каком возрасте мужчины в Украине чаще всего становятся папами.
Эту информацию Государственная служба статистики разместила на своей фейсбук-странице вместе с поздравлением отцам.
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Когда украинские мужчины становятся отцами:
- Зачастую первое отцовство у мужчин в Украине наступает в 30 – 39 лет: в Госстате насчитали более 135 тысяч таких мужчин.
- Далее идут те, кому 20 – 29 лет, их 108 тысяч.
- Еще около 30 тысяч составляют лица моложе 20-ти и старше 40 лет.
Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия,
– говорится в сообщении.
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