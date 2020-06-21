В Украине 21 июня отмечают День отца. По случаю такого праздника Госстат подсчитал, в каком возрасте мужчины в Украине чаще всего становятся папами.

Эту информацию Государственная служба статистики разместила на своей фейсбук-странице вместе с поздравлением отцам. Смотрите также 7 замечательных способов, как отпраздновать День отца в кругу семьи Когда украинские мужчины становятся отцами: Зачастую первое отцовство у мужчин в Украине наступает в 30 – 39 лет: в Госстате насчитали более 135 тысяч таких мужчин.

Далее идут те, кому 20 – 29 лет, их 108 тысяч.

Еще около 30 тысяч составляют лица моложе 20-ти и старше 40 лет. Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия,

– говорится в сообщении. Обратите внимание! Украина уже второй год подряд празднует День отца на государственном уровне. Отмечают праздник традиционно в третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира.