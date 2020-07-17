Сейчас во всех странах летние каникулы, когда дети могут отдохнуть от уроков и развлечься на полную. Однако родители задаются вопросами, как устроить для детей незабываемый отдых летом весело и безопасно. Поэтому мы подготовили для вас несколько идей от канадских семей.

Каким бы ни был ваш летний график этого года, существует множество способов развлечься со своей семьей, не выходя даже из дома. Поэтому, в следующий раз, когда ваши дети скажут, что им скучно, организуйте для них одну из этих идей, пишет издание Popsugar.

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Лагерь на заднем дворе

Если вы не можете отправиться в небольшую поездку с ночевкой за городом, то советуем вам организовать кемпинг на вашем заднем дворе. Установите палатку, поставьте стол и стулья и устройте развлечения с детьми. Если можно – разведите огонь и пожарьте мясо или зефирки на огне.

В противном случае – сделайте дома бутерброды или бургеры собственными руками, чтобы насладиться ими на свежем воздухе. А потом разложите спальники и одеяла и устройте ночевку на улице.

Кемпинг с детьми возле дома / Фото Popsugar

Украшения дома

Иногда людям просто нужна хорошая возможность для веселья. Придумайте себе праздник – день рождения собаки или третью среду месяца и тому подобное. Какой бы не был выдуман повод, привлеките детей к украшению дома и придумыванию игр для вечеринок.

Это будет весело и интересно для детей любого возраста. А после этого просто празднуйте ваш праздник и наслаждайтесь летом, рядом с детьми.

Джем-сеанс в гостиной

Вы можете сделать это и на улице, но если там плохая погода, то расположитесь в гостиной. Возьмите любимое варенье вашей семье, возьмите много хлеба и сделайте чай или молоко для членов семьи. Можете включить какой-то фильм (мультик) или музыку и наслаждаться вкусностями с детьми.

Аквапарк дома

На один день превратите свой задний двор или внутренний дворик в аквапарк с помощью аксессуаров. Если у вас есть большой двор, надувной бассейн или велодорожка, это поможет детям развлечься. Устройте им купание или катание на роликах.

"Водный" день с детьми / Фото Рорѕидаг

Семейный турнир чемпионов

Нет ничего лучше для детей, чем маленькая дружеская конкуренция и веселые соревнования. В Канди родители составляют собственную версию турнира для своей семьи с любимыми играми – гонками, футболом или любые игры, которые дети любят.

Можно даже превратить обычную доску на табло и отслеживать, кто выиграет бронзовые, серебряные и золотые медали. Записывайте все результаты и в конце наградите победителя.

Обратный день

Во многих странах есть замечательная традиция – обратный день. К примеру, дети могут попробовать записать свои имена наоборот, или делать по другому все привычные вещи. К примеру, весь день есть левой рукой (если вы правша) и тому подобное.