Голливудский актер Райан Рейнольдс сумел растрогать весь мир: он объявил вознаграждение в 5 тысяч долларов за игрушку, которую украли у одной канадки. В чем особенность игрушечного мишку и как эта история оказалась на страницах всех мировых СМИ – узнавайте в материале.

Почему Рейнольдс отдал 5000 долларов за игрушку

Актер Райан Рейнольдс прочитал в газетах об ограблении 28-летней жительницы Ванкувера Мари Сориано, сообщает 24 канал. У девушки украли рюкзак с телефоном, деньгами, документами и плюшевым медведем. Однако именно игрушка была для нее сверхважной.

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В мишку была встроена аудиозапись с голосом мамы Мари, которая умерла от рака. Незадолго до смерти она сделала запись для дочери, в котором рассказала, как сильно ее любит, гордится и будет всегда рядом.

Расчувствовавшись этой историей, Райан Рейнольдс объявил в сети вознаграждение в 5000 долларов за возвращение украденной вещи. Поддержали такую ​​инициативу ведущий Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Маршалл Тербер, которые добавили такую ​​же сумму тому, кто найдет игрушку.



Райан Рейнольдс отдал 5 тысяч долларов за игрушку / Фото Twitter / @vancityreynolds

Результаты помощи Райана Рейнольдса

Новость о крупном вознаграждение взбудоражила канадский Ванкувер. И поиски дали результат: 29 июля игрушку вернули Мари Сориано. По ее словам, исчезли только очки, которые украшали мишку.

Актер Райан Рейнольдс показал в Твиттере фото девушки с игрушкой, растрогав всех подписчиков своего блога.

"Счастливая новость ... Спасибо каждому, кто проводил поиски, и человеку, который украл медведя и сохранил его в первоначальном виде. Ванкувере, ты нереальный!" – с юмором написал Райан Рейнольдс.



Райан Рейнольдс помог девушке вернуть игрушку / Фото Twitter / @vancityreynolds