"Карантин – это не каникулы": известные мамы Украины призвали позаботиться о детях

В Украине продолжается строгий карантин, во время которого дети вынуждены быть дома. Знаменитые матери Украины, в том числе и первая леди Елена Зеленская, записали видеообращение и напомнили простые правила, которые сохранят жизнь.

Елена Зеленская, Маша Ефросинина, Елена Фроляк и врач-педиатр Надежда Кундина решили напомнить простые правила гигиены и попросили матерей придерживаться строгих карантинных ограничений. Видеообращение опубликовало Минздрав на своей странице в фейсбуке.

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Так, известные украинские мамы признались, что им тоже непросто, однако сейчас не время пренебрегать самым дорогим – здоровьем детей. Поэтому необходимо соблюдать все рекомендации Минздрава и всячески способствовать остановке коронавируса.

"Мама – это пример. Покажите детям, как правильно мыть руки." Елена Зеленская



"Покажите, как правильно чихать, прикрываться локтем, а не ладонью." Елена Фроляк



"Признаюсь, дети дома – это действительно нелегко, но нужно соблюдать режим: здоровый сон и питание, зарядка, уроки". Маша Ефросинина



"Карантин – это не каникулы, дети должны учиться дальше. Просто сделайте дома лучшую в мире школу." Екатерина Осадчая

Напоследок врач-педиатр Надежда Кундина попросила всех матерей не заниматься самолечением и придерживаться изоляции с детьми дома.

Не выходите на улицу. Будьте с нами за правильное лечение, не будьте на стороне болезни,

– напомнила Кундина.

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