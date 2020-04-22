Карантин сблизил семьи и пары: интересные результаты опроса
Бесспорно, находиться в одном помещении с родными 24 часа в сутки 7 дней в неделю - нелегко. Однако, как бы люди не уставали друг от друга, более 80% родителей заявили, что карантин сблизил их семью.
Британские исследователи опросили 2000 родителей. Так, четверо из пяти рассказали, что связи членов семьи стали более тесными, ведь теперь родители и дети проводят больше времени вместе.
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Вот чем они занимаются на карантине:
- 50% семей собираются вместе, чтобы играть в настольные игры и собирать пазлы;
- 30% устроили книжные клубы и вместе читают;
- 28% занимаются садоводством вместе с детьми.
Как карантин повлиял на пары? В начале карантина больше половины пар имели мрачный прогноз относительно того, выдержат ли это их отношения. Но сейчас оказалось, что 60% людей сообщили, что они чувствуют себя счастливыми со своим партнером после четырех недель пребывания на карантине.
Пара на карантине / Фото Unsplash
Некоторые пары даже обнаружили, что их сексуальная жизнь выиграла от изоляции. Так, пары начали чаще заниматься сексом, а некоторые из них даже нашли время для ежедневных любовных ритуалов.
Интересно, что укрепляются не только родственные, но и социальные связи. 62% родителей говорят, что их дети помогают соседям и родственникам. Почти 3/4 сообщили, что дети делают покупки для людей, которые больше рискуют заболеть коронавирусом, а 53% ходят за лекарствами для них.
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"Вынужденная изоляция остановила нашу насыщенную жизнь и заставила многих из нас задуматься о том, что на самом деле важно, в том числе дети, родители и окружающие. Несмотря на жуткую пандемию, люди становятся все более благодарными за небольшие удовольствия в жизни", – говорит исследовательница Сиобхан Фригард.
Кроме того, большинство родителей не слишком хорошо восприняли домашнее обучение. Так, девять из десяти стали проявлять больше уважения к учителям и воспитателям своих детей.