Карантин в Украине: как не сойти с ума, работая дома с детьми
Не все родители были готовы к карантину в Украине. Поэтому, теперь им придется работать в компании детей, которые постоянно хотят внимания взрослых. Поэтому ниже приведено несколько полезных советов, как спокойно работать из дома вместе с детьми и не сойти с ума.
Как сказала журналистка Зоуи Вилямс, "работать дома и заботиться о детях одновременно – это путь к беде," пишет LongDog Media в фейсбуке.
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Ведь работа на дому с детьми – это:
- длиннее рабочий день (по крайней мере, на несколько часов точно);
- вынужденная работа поздно вечером, ночью и на рассвете;
- график ненормированный, его невозможно спланировать;
- невозможность сосредоточиться;
- очень вероятны проваленные дедлайны и недовольное руководство или заказчики;
- чувство вины за то, что не уделяешь достаточно времени ни детям, ни работе.
Одна американка Карен Элперт рассказала, как она ухаживала за детьми и работала одновременно.
"Быть мамой, которая работает, или быть домохозяйкой, которая сидит дома с детьми — безумно трудно. Но быть мамой, которая работает дома с детьми, трудно совсем по-другому. Это означает игнорировать своего ребенка и весь день чувствовать себя так, будто ты его подводишь. Каждый день я должна говорить своим детям отстать от меня", – пишет она.
Работа с детьми дома – это не легко / Фото News.rambler
Как не сойти с ума? Вот несколько ключевых тезисов, которые добавят вам немного ключевых тезисов для аутотренинга:
- Вы не плохая мама (или папа), как бы вы ни чувствовали.
- Вы не одиноки, есть много людей, которые чувствуют себя плохо в похожей ситуации.
- Нет никакого выбора между детьми и работой — вы просто вынужденно должны совместить работу и уход за детьми.
- Вам не надо быть суперчеловеком, такие подвиги никому не нужны.
- Это нормально, что вы, сидя с детьми, делаете меньше работы, чем обычно.
Как работать и ухаживать за детьми одновременно
- Объясните ребенку ситуацию
Если ребенок уже понимает слова, он может понять, что вы должны посвятить некоторое время работе. Конечно, это не заставит его сидеть тихо, но ваша периодическая невовлеченность в общение будет для него менее драматичной.
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- Объясните, что такое работа
"Мама/папа не работает, а просто сидит за ноутбуком" – так это может видеть ваш ребенок. Что сделает для нее это понятнее: покажите текст, рабочие файлы для монтажа видео. Некоторые дети охотно играют в работу рядом со взрослыми.
- Договоритесь о поведении в чрезвычайных ситуациях
Например, когда вы говорите с коллегой или руководителем по телефону. Накануне проведите несколько репетиций, специальные знаки, тогда ребенок, возможно, не испортит вашу беседу.
Объясните ребенку важность вашей работы / Фото Mammamia
- Рабочее место и рабочая одежда
Работа дома с детьми соблазняет валяться с ноутбуком посреди игрушек на полу детской комнаты, целый день ходить в пижаме и даже не расчесываться. Но это плохая идея, потому что это самоорганизация – пока вы в трусах или в пижаме, вам труднее собраться.
К тому же, это ваш образ в глазах ребенка: если вы в пижаме, тяжело относиться к вашей работе всерьез. Поэтому попробуйте обустроить рабочее место и одеться более серьезно.
- Спланируйте день
Если это возможно, сделайте это вместе с ребенком. Объясните, что с двух до трех вы будете заниматься своим делом, а в четыре устроите игровые гонки, к примеру. Со временем это может ритмизировать вашу ежедневную жизнь.
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"Сначала забавляемся, а потом я работаю" – а не наоборот, хотя вам бы, наверное, хотелось сперва поработать. Ребенок скорее даст вам покой, если вы уже уделили ему внимание.
- Отделите работу от домашних дел
Когда вам уже повезло сесть за компьютер, пока дети смотрят мультики или спят, не переключайтесь на стирку, глажку или готовку пищи. Лучше поработайте спокойно.
- Тихий час
Фрилансер Гезер Левин советует оставить детям тихий час — время, когда играют без шума и наедине. Для этого можно, например, иметь коробку с эксклюзивными игрушками.
Можно ли позволять детям мультики и гаджеты? Среднестатистический ребенок хочет смотреть немного больше мультиков, чем ему это позволяют обычные родители.
Дети играют в планшете / Фото Pinterest
Но фрилансер Сара Робинсон говорит, что в этом нет ничего страшного: "Мы не хотим, чтобы дети много залипали перед экранами, но если ваши дети посмотрят еще один мультик, чтобы вы могли доделать работу, то в этом ничего страшного".
Если же вам тяжело и ничего из этих советов не помогает, просите о помощи близких и друзей – это не стыдно. Объясните вашей паре, когда и сколько времени вам нужно на работу, и попросите взять заботу о детях на это время на себя. Если можете – наймите няню.