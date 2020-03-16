Карантин в Украине: как не сойти с ума, работая дома с детьми

Не все родители были готовы к карантину в Украине. Поэтому, теперь им придется работать в компании детей, которые постоянно хотят внимания взрослых. Поэтому ниже приведено несколько полезных советов, как спокойно работать из дома вместе с детьми и не сойти с ума.

Как сказала журналистка Зоуи Вилямс, "работать дома и заботиться о детях одновременно – это путь к беде," пишет LongDog Media в фейсбуке.

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Ведь работа на дому с детьми – это:

длиннее рабочий день (по крайней мере, на несколько часов точно);

вынужденная работа поздно вечером, ночью и на рассвете;

график ненормированный, его невозможно спланировать;

невозможность сосредоточиться;

очень вероятны проваленные дедлайны и недовольное руководство или заказчики;

чувство вины за то, что не уделяешь достаточно времени ни детям, ни работе.

Одна американка Карен Элперт рассказала, как она ухаживала за детьми и работала одновременно.

"Быть мамой, которая работает, или быть домохозяйкой, которая сидит дома с детьми — безумно трудно. Но быть мамой, которая работает дома с детьми, трудно совсем по-другому. Это означает игнорировать своего ребенка и весь день чувствовать себя так, будто ты его подводишь. Каждый день я должна говорить своим детям отстать от меня", – пишет она.



Работа с детьми дома – это не легко / Фото News.rambler

Как не сойти с ума? Вот несколько ключевых тезисов, которые добавят вам немного ключевых тезисов для аутотренинга:

Вы не плохая мама (или папа), как бы вы ни чувствовали.

Вы не одиноки, есть много людей, которые чувствуют себя плохо в похожей ситуации.

Нет никакого выбора между детьми и работой — вы просто вынужденно должны совместить работу и уход за детьми.

Вам не надо быть суперчеловеком, такие подвиги никому не нужны.

Это нормально, что вы, сидя с детьми, делаете меньше работы, чем обычно.

Как работать и ухаживать за детьми одновременно

Объясните ребенку ситуацию

Если ребенок уже понимает слова, он может понять, что вы должны посвятить некоторое время работе. Конечно, это не заставит его сидеть тихо, но ваша периодическая невовлеченность в общение будет для него менее драматичной.

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Объясните, что такое работа

"Мама/папа не работает, а просто сидит за ноутбуком" – так это может видеть ваш ребенок. Что сделает для нее это понятнее: покажите текст, рабочие файлы для монтажа видео. Некоторые дети охотно играют в работу рядом со взрослыми.

Договоритесь о поведении в чрезвычайных ситуациях

Например, когда вы говорите с коллегой или руководителем по телефону. Накануне проведите несколько репетиций, специальные знаки, тогда ребенок, возможно, не испортит вашу беседу.



Объясните ребенку важность вашей работы / Фото Mammamia

Рабочее место и рабочая одежда

Работа дома с детьми соблазняет валяться с ноутбуком посреди игрушек на полу детской комнаты, целый день ходить в пижаме и даже не расчесываться. Но это плохая идея, потому что это самоорганизация – пока вы в трусах или в пижаме, вам труднее собраться.

К тому же, это ваш образ в глазах ребенка: если вы в пижаме, тяжело относиться к вашей работе всерьез. Поэтому попробуйте обустроить рабочее место и одеться более серьезно.

Спланируйте день

Если это возможно, сделайте это вместе с ребенком. Объясните, что с двух до трех вы будете заниматься своим делом, а в четыре устроите игровые гонки, к примеру. Со временем это может ритмизировать вашу ежедневную жизнь.

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"Сначала забавляемся, а потом я работаю" – а не наоборот, хотя вам бы, наверное, хотелось сперва поработать. Ребенок скорее даст вам покой, если вы уже уделили ему внимание.

Отделите работу от домашних дел

Когда вам уже повезло сесть за компьютер, пока дети смотрят мультики или спят, не переключайтесь на стирку, глажку или готовку пищи. Лучше поработайте спокойно.

Тихий час

Фрилансер Гезер Левин советует оставить детям тихий час — время, когда играют без шума и наедине. Для этого можно, например, иметь коробку с эксклюзивными игрушками.

Можно ли позволять детям мультики и гаджеты? Среднестатистический ребенок хочет смотреть немного больше мультиков, чем ему это позволяют обычные родители.



Дети играют в планшете / Фото Pinterest

Но фрилансер Сара Робинсон говорит, что в этом нет ничего страшного: "Мы не хотим, чтобы дети много залипали перед экранами, но если ваши дети посмотрят еще один мультик, чтобы вы могли доделать работу, то в этом ничего страшного".

Если же вам тяжело и ничего из этих советов не помогает, просите о помощи близких и друзей – это не стыдно. Объясните вашей паре, когда и сколько времени вам нужно на работу, и попросите взять заботу о детях на это время на себя. Если можете – наймите няню.