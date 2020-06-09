На карантине родители переживают очень сильный стресс: исследование
Родители, наверное, больше всех ожидают окончания карантина. Ведь кроме ухода за детьми, уборкой дома, обучения детей, некоторые из родителей еще должны работать из дома.
Так, исследователи выяснили, что около половины родителей с детьми до 18 лет переживают очень сильный стресс, пишет издание Study Finds.
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В опросе ученых приняли участие более 3 тысяч взрослых. Результаты показали, что 46% родителей оценивают свой уровень стресса как минимум на 8 из 10 баллов. Среди людей, у которых нет детей, таких лишь 28%.
Одним из самых больших факторов стресса для родителей оказалась организация дистанционного обучения малышей. Ведь около 70% людей еле балансировали между его расписанием уроков и своим графиком работы дома. Столько же опрошенных изо всех сил стараются обеспечить для детей основные потребности — еду и жилье.
К тому же, родители беспокоятся по поводу доступа к медицинскому обслуживанию (66%) и того, что пришлось отменить важные события – свадьбы и выпускные (63%). Те, у кого нет детей, получают из-за этого значительно меньше стресса.