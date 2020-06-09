Родители, наверное, больше всех ожидают окончания карантина. Ведь кроме ухода за детьми, уборкой дома, обучения детей, некоторые из родителей еще должны работать из дома.

Так, исследователи выяснили, что около половины родителей с детьми до 18 лет переживают очень сильный стресс, пишет издание Study Finds.

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В опросе ученых приняли участие более 3 тысяч взрослых. Результаты показали, что 46% родителей оценивают свой уровень стресса как минимум на 8 из 10 баллов. Среди людей, у которых нет детей, таких лишь 28%.

Одним из самых больших факторов стресса для родителей оказалась организация дистанционного обучения малышей. Ведь около 70% людей еле балансировали между его расписанием уроков и своим графиком работы дома. Столько же опрошенных изо всех сил стараются обеспечить для детей основные потребности — еду и жилье.

К тому же, родители беспокоятся по поводу доступа к медицинскому обслуживанию (66%) и того, что пришлось отменить важные события – свадьбы и выпускные (63%). Те, у кого нет детей, получают из-за этого значительно меньше стресса.