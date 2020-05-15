День семьи 2020: оригинальные поздравления и картинки к празднику
День семьи ежегодно отмечают 15 мая. Чтобы порадовать своих родных людей, советуем поздравить их теплыми словами или прислать красивые картинки-поздравления.
Если у вас в День семьи нет возможности лично поздравить и обнять близких людей, то пришлите им поздравления, стихи или тематические картинки, которые подготовили журналисты 24 канала.
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День семьи: поздравления в прозе
Сегодня вся страна отмечает день семьи – день наших с вами семей. Ведь именно семья является тем кирпичиком, из которого складывается благополучие и спокойствие в нашем государстве. Позвольте пожелать вам и всем вашим родным крепкого здоровья, счастья и непоколебимой твердости семейных отношений.
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Семья, любовь и верность – это столпы, на которых держится наша жизнь. Семья дает нам ощущение почвы под ногами, любовь связывает нас с Богом, а верность укрепляет нашу веру в людей. Все это – составляющие человеческого счастья.
Пусть вся полнота жизни заполнит ваши сердца! Пусть любовью искрятся глаза, мир и покой поселятся в ваших душах! А, главное, пусть дома вас всегда ждут искренние и любящие люди.
Поздравления с Днем семьи / Фото Радио Максимум
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Украинцы всегда почитали семью и считали наиболее ценными родственные связи. От отца к сыну, от бабушки к внучке передаются духовные ценности до сих пор. Поэтому желаем вам любить и ценить своих родителей, прародителей, детей и внуков, сестер и братьев. Пусть в вашей семье всегда царят любовь, взаимопомощь и взаимопонимание!
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В день семьи я всем желаю, чтобы каждый помнил: Семья – самое важное. Семья – это люди, которые будут любить тебя, несмотря ни на что. Семья – это добро, поддержка, любовь, уют, благополучие. Пусть в каждой семье будет мир и согласие. Счастья всем!
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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому в Международный день семьи хочу пожелать, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи царят мир и любовь!
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День семьи: поздравления в стихах
Сім’я — це щастя, любов і удача,
Сім’я — це влітку поїздки на дачу.
Сім’я — це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім’я — дружна праця і вічні турботи,
Сім’я — це багато вдома роботи.
Сім’я — це складно.
Сім’я — це важливо.
Сім’я — це коли
Все на світі можливо.
***
Сімейні традиції,
Затишний дім, друзі,
Те місце, де ми народилися.
І це все – сім’я.
Всі сімейні цінності
І зв’язок поколінь –
Сім’я людьми нас робить,
Виховує нас,
І кращого наставника
Нам в житті не знайти.
Вас вітаємо з святом!
Сім’ї – жити і цвісти!
Поздравления с Днем семьи / Фото Радио Максимум
***
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
Хай діточок додасться у сім’ї,
На маму і на тата дуже схожих,
Хай їх охороняє Матір Божа,
А над колискою співають солов’ї.
Щоб дружно ви і весело жили,
Мов лебеді — завжди і всюди двоє,
Щоби добробут — повною рікою,
Й життєві радості до вас у дім пливли.
Щоби весна і літо, і зима,
Та осінь з ними тішили вам душу.
Ще побажати хочу я і мушу,
Чого і в світі білому нема.
***
Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои.
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
***
Нет ничего семьи дороже
И спорить с этим смысла нет.
Для стариков, для молодежи
Семья – вот главный в жизни свет!
Только в семье тебе помогут
И только там тебя поймут,
Укажут верную дорогу
И скажут правду, не солгут.
Свою семью всегда любите,
Цените каждую деталь,
Ее всем сердцем берегите,
Как драгоценнейший хрусталь!
День семьи: поздравления в картинках
Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine
Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine
Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine
Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine
Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine