День семьи 2020: оригинальные поздравления и картинки к празднику

День семьи ежегодно отмечают 15 мая. Чтобы порадовать своих родных людей, советуем поздравить их теплыми словами или прислать красивые картинки-поздравления.

Если у вас в День семьи нет возможности лично поздравить и обнять близких людей, то пришлите им поздравления, стихи или тематические картинки, которые подготовили журналисты 24 канала.

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День семьи: поздравления в прозе

Сегодня вся страна отмечает день семьи – день наших с вами семей. Ведь именно семья является тем кирпичиком, из которого складывается благополучие и спокойствие в нашем государстве. Позвольте пожелать вам и всем вашим родным крепкого здоровья, счастья и непоколебимой твердости семейных отношений.

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Семья, любовь и верность – это столпы, на которых держится наша жизнь. Семья дает нам ощущение почвы под ногами, любовь связывает нас с Богом, а верность укрепляет нашу веру в людей. Все это – составляющие человеческого счастья.

Пусть вся полнота жизни заполнит ваши сердца! Пусть любовью искрятся глаза, мир и покой поселятся в ваших душах! А, главное, пусть дома вас всегда ждут искренние и любящие люди.



Поздравления с Днем семьи / Фото Радио Максимум

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Украинцы всегда почитали семью и считали наиболее ценными родственные связи. От отца к сыну, от бабушки к внучке передаются духовные ценности до сих пор. Поэтому желаем вам любить и ценить своих родителей, прародителей, детей и внуков, сестер и братьев. Пусть в вашей семье всегда царят любовь, взаимопомощь и взаимопонимание!

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В день семьи я всем желаю, чтобы каждый помнил: Семья – самое важное. Семья – это люди, которые будут любить тебя, несмотря ни на что. Семья – это добро, поддержка, любовь, уют, благополучие. Пусть в каждой семье будет мир и согласие. Счастья всем!

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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому в Международный день семьи хочу пожелать, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи царят мир и любовь!

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День семьи: поздравления в стихах

Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я — дружна праця і вічні турботи,

Сім’я — це багато вдома роботи.

Сім’я — це складно.

Сім’я — це важливо.

Сім’я — це коли

Все на світі можливо.

***

Сімейні традиції,

Затишний дім, друзі,

Те місце, де ми народилися.

І це все – сім’я.

Всі сімейні цінності

І зв’язок поколінь –

Сім’я людьми нас робить,

Виховує нас,

І кращого наставника

Нам в житті не знайти.

Вас вітаємо з святом!

Сім’ї – жити і цвісти!



Поздравления с Днем семьи / Фото Радио Максимум

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

Хай діточок додасться у сім’ї,

На маму і на тата дуже схожих,

Хай їх охороняє Матір Божа,

А над колискою співають солов’ї.

Щоб дружно ви і весело жили,

Мов лебеді — завжди і всюди двоє,

Щоби добробут — повною рікою,

Й життєві радості до вас у дім пливли.

Щоби весна і літо, і зима,

Та осінь з ними тішили вам душу.

Ще побажати хочу я і мушу,

Чого і в світі білому нема.

***

Нет ничего важнее в жизни

Родных людей, родной семьи,

Сегодня всем мы пожелаем,

Чтоб семьи берегли свои.

Любите близких, уважайте,

Дарите им свое тепло,

Вниманья больше уделяйте,

Ведь с ними вам так повезло!

***

Нет ничего семьи дороже

И спорить с этим смысла нет.

Для стариков, для молодежи

Семья – вот главный в жизни свет!



Только в семье тебе помогут

И только там тебя поймут,

Укажут верную дорогу

И скажут правду, не солгут.



Свою семью всегда любите,

Цените каждую деталь,

Ее всем сердцем берегите,

Как драгоценнейший хрусталь!

День семьи: поздравления в картинках



Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine



Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine



Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine



Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine



Картинки с Днем семьи / Фото Amazing Ukraine