Католическая школа уволила двух учителей после однополых помолвок: ученики вышли на протест

В католической школе в городе Кеннеди ученики устроили массовый протест из-за принудительной отставки двух преподавателей – учителя английского языка Пола Данфорта и тренера по футболу Мишель Битти.

Двое преподавателей были вынуждены уволиться после того, как они заручились со однополыми партнерами, передает издание Bored Panda.

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Как рассказал жених Данфорта Шон Найберг, школа настояла, чтобы эти учителя покинули заведение добровольно. Но впоследствии Данфорта вынужденно уволили через несколько недель после того, как он 1 ноября заручился в Диснейленде. Так же принудительно уволили и тренера по футболу Мишель Битти, которая тоже недавно обручилась с девушкой.

Услышав это, их ученики просто не смогли молчать и устроить протест в прихожей своей школы. Потом еще некоторые ученики присоединились и протестовали перед школой, где к ним присоединились их родители.

Смотрите фото с протестов учеников из-за увольнения учителей:

Оказалось, что школа требовала от учителей подписать договор при приеме на работу, который бы предусматривал увольнение, если "образ жизни учителя не совместим с католическими моральными ценностями". Мама ученицы Эрика Дюбуа сказала, что никогда не ожидала, что школа действительно будет действовать согласно этому пункту. Ее также расстроило сообщение от школы, "Мы любим и принимаем вас, но не можем вас принять на работу".

Жених Пола Данфорта, Шон Ниберг, подтвердил это и сказал, что ученики чрезвычайно смелые, и сказал, что это "смелее всего, что он видел в действиях взрослых".