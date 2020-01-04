Кианинг, Россинг и Эльза: новые тенденции знакомств и отношений, которые должен знать каждый

Мы вошли в новый 2020 год, в новое десятилетие, поэтому эксперты предупреждают о новых тенденциях знакомств, которые не всегда могут привести к хорошим отношениям. В частности, появились термины "Кианинг", "Паксманинг", "Собака" и другие.

Приложение для знакомств Happyn показало, какой будет лексика знакомств в 2020 году, поэтому вы можете ознакомиться с новым словарем любви.

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Так, генеральный директор и основатель компании Happyn Дидье Раппопорт говорит: "Если вы столкнетесь с разочарованиями или катастрофами, то эти тенденции знакомств помогут вам прояснить ситуацию. Каламбуры очень выражены в этих терминах, поэтому мы решили их описать", – добавил он.

"Кианинг"

Такой вид знакомств метко назван в честь актера 55-летнего Киану Ривза из-за его новой подруги 47-летней Александры Грант. Этот термин означает шокировать всех своим выбором партнера. Описать его можно так: "Когда вы собираетесь прийти на вечеринку с кем-то новым, и этот человек удивляет всех присутствующих." То есть когда парень / девушка выбирает себе непредсказуемого партнера.



Киану Ривз и Александра Грант

"Эльза"

"Ледяное сердце" является детским мультфильмом, но он имеет реальную мировую актуальность. Ведь Эльза известна своей силой контролировать снег и лед, делая людей замороженными.

Итак, если вы вдруг "морозитесь", то вы Эльза. Психологи определили это так: "Когда кто-то вдруг морозит (игнорирует) вас без объяснений".

"Россинг"

Этот термин существует уже более 20 лет – это когда вы просто кричите "перерыв" друг другу. Про такую паузу, обычно, говорят в первые дни или недели отношений, когда пара еще окончательно не определилась, хочет ли быть вместе.

"Когда вы встречаетесь с кем-то случайно (необдуманно) или еще не является официальной парой, но они все же берут вас на различные события или мероприятия. Тогда вы можете говорить, что у вас "есть перерыв".

"Паксманинг"

Паксманинг назван в честь Джереми Паксмана – вещателя, который известен тем, что задает резкие вопросы во время допроса. В случае отношений, говорится про свидание с этим типом человека, который "постоянно обращается к вам с личными вопросами на первой встрече".

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"Джекилинг"

Этот термин получил название от пресловутого доктора Джекилла и мистера Хайда (это один и тот же человек, который имеет противоположные характеры). Он означает "быстро киснуть".

Психологи объясняют джекилинг так: "Когда кому-то кажется приятным, что они впервые хорошо относятся к кому-то, но после того, как их обидели (даже если вежливо) они делают все в ответ – обижают кого-то и злоупотребляют этим". Это может происходить не лицом к лицу, но также и через сообщения.