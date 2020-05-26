В Киеве открыли первую "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия: детали и фото

В Киеве наконец открыли первую комнату кризисного реагирования для людей, пострадавших от домашнего насилия. Там они смогут некоторое время жить и получить психологическую помощь.

Детали рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, пишет Официальный портал Киева.

Важно! Что делать в случае домашнего насилия: МВД опубликовали план действий

Отметим, что с начала года правоохранители зафиксировали более 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия. (Для сравнения: за весь прошлый год обращений было свыше 6 тысяч). Из них пострадавших 6 668 женщин и 617 мужчин.

Поэтому в Киеве решили открыть так называемую комнату помощи. Договор о создании "кризисной комнаты" был подписан еще в октябре 2019 года.

По словам Марины Хонды, на сегодня самой большой проблемой является то, что когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, то она просто оказывается на улице. Ведь раньше не было никакой социальной услуги, которая должна предоставляться жертвам домашнего насилия.

Для этого, собственно, и была создана эта "кризисная комната", которая должна стать временным убежищем для пострадавших от насилия. Там люди получат психологическую и юридическую помощь,

– заявила заместитель председателя КГГА.

И добавила, что жертвы домашнего насилия в "кризисной комнате" будут обеспечены питанием и средствами личной гигиены. Также там будут работать 4 соцработника, которые будут находиться там посуточно. То есть пострадавших могут поселить туда в любое время суток.

Смотрите фото, как выглядит "кризисная комната" в Киеве:

Адрес комнаты кризисного реагирования не будут разглашать в целях безопасности пострадавших. После окончания срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавшую особу могут устроить в приют или к иным специализированным службам.

Куда обращаться в случае совершения насилия: