24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Учеба Likar Афиша
more

В Киеве открыли первую "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия: детали и фото

- Читати новину українською
В Киеве открыли первую кризисную комнату для жертв домашнего насилия
У Києві відкрили першу "кризову кімнату" для жертв домашнього насильства / kyivcity

В Киеве наконец открыли первую комнату кризисного реагирования для людей, пострадавших от домашнего насилия. Там они смогут некоторое время жить и получить психологическую помощь.

Детали рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, пишет Официальный портал Киева.

Важно! Что делать в случае домашнего насилия: МВД опубликовали план действий

Отметим, что с начала года правоохранители зафиксировали более 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия. (Для сравнения: за весь прошлый год обращений было свыше 6 тысяч). Из них пострадавших 6 668 женщин и 617 мужчин.

Поэтому в Киеве решили открыть так называемую комнату помощи. Договор о создании "кризисной комнаты" был подписан еще в октябре 2019 года.

По словам Марины Хонды, на сегодня самой большой проблемой является то, что когда женщина, часто вместе с ребенком, убегает от обидчика, то она просто оказывается на улице. Ведь раньше не было никакой социальной услуги, которая должна предоставляться жертвам домашнего насилия.

Для этого, собственно, и была создана эта "кризисная комната", которая должна стать временным убежищем для пострадавших от насилия. Там люди получат психологическую и юридическую помощь,
– заявила заместитель председателя КГГА.

И добавила, что жертвы домашнего насилия в "кризисной комнате" будут обеспечены питанием и средствами личной гигиены. Также там будут работать 4 соцработника, которые будут находиться там посуточно. То есть пострадавших могут поселить туда в любое время суток.

Смотрите фото, как выглядит "кризисная комната" в Киеве:

Адрес комнаты кризисного реагирования не будут разглашать в целях безопасности пострадавших. После окончания срока пребывания в "кризисной комнате" пострадавшую особу могут устроить в приют или к иным специализированным службам.

Куда обращаться в случае совершения насилия:

  • 102 – Национальная полиция Украины
  • 1547 – Правительственная линия по противодействию домашнему насилию (работает в тестовом режиме)
  • 0 800 500 335 (бесплатный номер для стационарного телефона) / 116 123 (бесплатно с мобильного) — Национальная горячая линия по противодействию домашнему насилию
  • 0 800 500 225 / 116 111 – Национальная "детская" горячая линия
  • 0 800 213 100 – Единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи.
Автор: Мария Бондар
Теги: Криминальные новости Психология Новости Киева Новости Украины Семья Психология семьи
blog_ava
Украинка в комиксах показывает будни мам: забавные иллюстрации, которые заставят вас смеяться
сегодня