Вы никогда не думали о свидании с арендованным парнем? В Китае существует сайт, где можно это сделать. Стоит самая обычная услуга около 265 долларов.

Блогер Мелани Ли поделилась с изданием Yourtango интересными деталями относительно арендованных парней из функции Rent-A-Boyfriend на китайском сайте Taobao.

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Так, по ее словам, большинство претендентов – среднестатистические мужчины. Когда Мелани познакомилась со своим парнем для свидания (это было еще в 2016 году), она описала его как 30-летнего среднестатистического мужчину.

"Мне он выглядел так, что он может быть самым красивым парнем в мире или самым смешным серийным убийцей", – пошутила девушка.



Мелани Ли с арендованным парнем / Скриншот из видео

Это стоит довольно дорого. По словам Мелани Ли, около 265 долларов по состоянию на 2016 год. Многие женщины в Китае пользуются этой услугой, чтобы найти мужчину, который бы сопровождал ее, когда она посещает свою семью. А все для того, чтобы успокоить родителей и родственников на праздники.

Так, за 265 долларов (1 500 юаней) наемный парень уделял Мелани внимание весь день. Однако, поцелуи, держание за руки и другие физические контакты в эту сумму не входят. Во время дневного свидания "пара" посетила город Ханчжоу. Они совершили экскурсию на лодке, поели и посетили буддийский храм.

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Девушка описала своего арендованного парня – не романтичным, как она того ожидала. "Это обычный человек", – добавила Мелани. По ее словам, обычно таких ребят нанимают одинокие женщины, чтобы показать семье.

На свидании парень рассказал свою историю знакомств и даже отметил давление, с которым он сталкивается в Китае, чтобы найти любовь. Ведь в стране ожидается, что мужчины зарабатывают много денег, прежде чем начинают поиск жены.

"Если вы похожи на меня, вам почти 30 лет и вы имеете немного денег, то ваши шансы жениться в ближайшее время низкие", – сказал он. Арендованный парень также добавил, что не надеется найти любовь на этой работе, потому что никто не воспринимает его всерьез, однако это позволяет ему оплачивать счета и путешествовать.