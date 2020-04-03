Классная идея: семья создала дома собственный Диснейленд для детей – видео

Когда родители Джессика и Бретт Губенко поняли, что им придется отменить отпуск в Диснейленде из-за карантина, то знали, что это расстроит их дочерей – 8-летнюю Саде и 4-летнюю Лето. Поэтому они решили сделать дома собственные развлечения и у них это получилось увлекательно.

"Мы знали, что девочки начнут истерику, когда узнают, что парки закрываются и наша поездка будет отменена", – сказала Джессика изданию Popsugar.

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Поэтому они подумали, почему бы просто не превратить дом в мир Диснейленда. "Конечно, когда мы сказали им, что парки закрыты, они плакали, но мы с мужем объяснили, что же сделаем Диснейленд дома, и это заинтересовало девочек", – добавила женщина.

Поэтому, родители создали несколько самодельных аттракционов для детей, чтобы они могли развлечься. У них было все: от завтрака с тематикой Микки до езды на аттракционе ручной работы Slinky Dog Dash. Джессика даже оделась как принцесса.

Смотрите видео, как родители создали дома Диснейленд для детей:

Посмотрите видео, где родители по-настоящему поразили своими стараниями детей. К тому же, родители пообещали сразу отвезти детей в настоящий Диснейленд после карантина.