Когда и как начать разговор о свадьбе с второй половинкой

Когда стоит начать разговор с партнером о браке? Решить это не всегда легко, ведь каждый человек реагирует на такие вопросы по-разному. К тому же, прежде всего, вы сами должны понимать собственные убеждения и чувства к человеку.

В современном мире люди имеют множество вопросов о том, как подготовиться к браку и нужен ли он вообще. Ведь большинство людей живут вместе и не думают о свадьбе, пишет издание Yourtango.

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Кроме того, иногда у людей есть страхи в отношении брака, поскольку они видели совместную жизнь своих родителей, друзей или родственников, которые складывались не очень хорошо.

Но если вы уверены, что хотите заключить брак и видите вторую половинку возле себя на протяжении всей жизни, то, наверное, пришло время поговорить о будущем.

Отметим, что их должно быть две:

Первый разговор – о ваших чувствах друг к другу и собственное виденье относительно брака вообще. Эксперты уверяют, что поговорить об этом стоит на раннем этапе в отношениях.

Вторая беседа – о браке с вашим партнером. Когда ее стоит начинать?



Поговорите с партнером о ваших ожиданиях относительно брака / Фото sovetprost

Когда начать разговор о браке с парнем/девушкой

Есть 3 показателя, которые позволяют вам понять, когда именно стоит поговорить о браке:

Вы вложили много времени в свои отношения

Пришло время поговорить о браке, когда вы пробыли в отношениях по крайней мере год вместе. Также вы накануне можете познакомиться с близкими друзьями и семьей друг друга и понравиться им.

Вы и ваш партнер "эмоционально соединены"

Настало время поговорить о женитьбе, когда вы уверены, что вы и ваш партнер эмоционально соединены. Это должна быть не обычная влюбленность, а настоящие чувства.

Психологи отмечают, что стоит обратить внимание на то, как ваш партнер реагирует на вас, когда вы счастливы или печальны. "Отражают" ли они ваши эмоции? Если он/она не могут быть эмоционально отзывчивыми на протяжении вашей совместной жизни, вы не будете чувствовать себя любимыми.

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Вы доверяете друг другу

Пора поговорить о женитьбе, когда вы знаете, что можете полностью довериться своему партнеру. Здесь не стоит идти на компромиссы, ведь доверие важно в долгосрочных отношениях. Пары, которые женятся без твердой основы доверия, часто годами ссорятся после бракосочетания.

Эксперты советуют перед разговором открыться второй половинке и рассказать о собственных секретах, недостатках, проблемах или неправильных решениях в жизни.

Как провести разговор о браке с партнером

Просто начните разговор

Если вы любите человека так, что хотите прожить вместе всю жизнь, вам стоит открыто выразить свои чувства. Лучше сразу узнать, имеет ли ваш партнер такие же чувства. И заметьте, что это не предложение руки и сердца. Вы должны просто сказать второй половинке, что хотите жениться, поэтому не просите немедленного ответа.

Поговорите о том, какой может стать ваша жизнь после женитьбы

Сообщите вашему партнеру все причины, почему вы думаете, что брак будет замечательным, и причины, что может пойти не так. Избавьтесь от идеализма, вы должны быть честными.



Говорите о будущем, если уверены в своих чувствах к партнеру / Фото istockphoto

Уточните границы и ожидания в отношениях

Спросите друг друга о том, как каждый из вас чувствует себя в дружбе с противоположным полом, а также о том, занимает ли хобби вашего партнера во время ваших отношений. А что с карьерой или образованием, которое вам обоим нужно будет немного принести в жертву?

Вы должны знать, какие ожидания у вашего партнера и вас относительно брака и будущего. Готовы ли вы идти на компромиссы?

Говорите открыто и честно о своих потребностях в физической близости

Быть физически близкими до брака легко, поскольку нейрохимия организма создает временный всплеск страсти. Однако после бракосочетания вы, скорее всего, не будете чувствовать такой же страсти.Поэтому накануне поговорите со своим партнером о том, каким вы видите интимную жизнь.