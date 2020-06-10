Родители часто нетерпеливо ожидают того дня, когда их дети впервые скажут "мама" или "папа". Поэтому эксперты рассказали, когда младенцы начинают кричать и говорить, а также то, как улучшить речевое развитие ребенка.

После рождения главным вариантом общения вашего ребенка является плач. Но по словам экспертов издания Parents, за несколько месяцев ребенок сделает огромный скачок в развитии языка, что улучшит его способность выражаться словами.

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"Возгласы – это важное начало реального общения, когда ребенок начинает экспериментировать со звуками, слушая реакцию взрослых, тем самым строя социальные отношения", – говорит эксперт Шерри Артеменко.

Этапы развития ребенка

Когда ваш ребенок начинает "разговаривать", то есть пытается издать разные звуки, родители не имеют представления о том, что малышня говорит, но такие попытки в конце приведут ребенка к произношению настоящих слов. Ведь он запоминает и повторяет звуки, поэтому ему требуется время, чтобы попытаться говорить.



Ребенок издает первые звуки / Фото Bebelu

Так, задолго до того, как ребенок произнесет первое слово, он обращает внимание на звуки и наблюдает за взрослыми. Да, малыши замечают, как вы реагируете на их звуки, и замечают, как вы по очереди разговариваете с партнерами. Но, учитывая свой возраст, младенцам трудно имитировать то, как другие общаются.

Словесные навыки вашего ребенка будут прогрессировать постепенно, когда его голосовой механизм созреет, говорит Артеменко. Так, ребенок начинает "агукать" в 2-3 месяца.

"Обычно, в первую очередь ребенок начинает произносить гласные и некоторые согласные звуки, например, "п", "б" и "м", которые производятся простым сложением губ", – говорит специалист Диана Пол. Ребенок даже может складывать их в слоги.

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Советы, как помочь развитию речи вашему малышу:

Постоянно разговаривайте с ребенком.

Делайте паузы после того, как вы что-то говорите ребенку, чтобы он успел обработать ваши слова и "ответить".

Используйте разные тона и слоги, когда вы разговариваете, чтобы ребенок попытался подражать вам и познавать новые звуки.

"Исследования показывают, что количество слов, произнесенных младенцу, положительно влияет на его развитие языка", – говорит Артеменко.

Когда дети говорят свое первое слово

После того, как ваш ребенок начинает использовать губы и язык для формирования звуков, обычно это примерно от 6-7 месяцев, то в это время его звуки станут более похожими на вещание.

"Вы также можете заметить, что ваш ребенок делает паузу после того, как что-то скажет, как будто, ждет ответа", – говорит эксперт.

Когда малыши начинают четко и свободно разговаривать? "К концу первого года ваш ребенок будет произносить длинные "слова" и короткие слоги, используя интонацию и ритм, которые имитируют взрослых", – говорит Артеменко. Дети уже могут начать говорить легкие слова: "папа", "мама", "баба", "дед", "кот" и тому подобное.



Дети начинают говорить первые слова где-то в 12 месяцев / Фото CDN

Уже в возрасте около полутора лет ребенок начнет говорить по несколько слов и пытаться складывать их в предложения.

В каких случаях стоит обратиться к врачу? Помните, что дети развивают навыки в разное время. Пока "болтовня" ребенка прогрессирует, и он общается с помощью возгласов, то волноваться не нужно. Но если его развитие языка в какой-то момент останавливается или регрессирует, или если он не начинает говорить, когда ему исполнится 15 месяцев, то лучше обратиться к врачу.