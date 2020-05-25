Когда заработают детские секции, развлекательные зоны в ТРЦ и лагеря в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что пока рано говорить о возобновлении работы детских секций и лагерей в Киеве. Этого стоит ждать только с июля 2020 года.

Об этом рассказал мэр Киева во время брифинга, пишут журналисты 24 канала.

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Как отметил Кличко, сейчас открываются садики и торгово-развлекательные центры.

Надеюсь, что работу торгово-развлекательных центров мы восстановим уже до конца этой недели. Но детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить вспышки вируса, –

заявил Кличко.

К тому же, города должны будут принять отдельное решение о возобновлении работы детских развлекательных зон в ТРЦ после того, как заработает сам торгово-развлекательный центр.

Уже после открытия садиков власти Киева планируют возобновить работы в детских лагерях и школах. Но, по словам Кличко, это перспектива июля, раньше этого не произойдет точно. Насчет детских секций, то их режим работы пока будет заблокирован до сентября.

Также, как отметил Кличко, готовятся к работе школы, в частности для приема документов и сдачи ВНО.