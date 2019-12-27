Когда люди устают от родственников на Рождество: советы, как пережить праздники

Все мы любим своих родственников, но в то же время, иногда устаем от их внимания. Британские ученые выяснили, что люди устают от своих родных уже на следующий день после праздника. Поэтому как пережить новогодние праздники – читайте в нашем материале.

Даже больше – ученые выяснили, что это (усталость от родственников) происходит именно в 14:15.

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Почему мы устаем от родных? Главными вопросами, которые нагнетают атмосферу, оказались разногласия по поводу настольных игр и выбора телешоу, а также тема политики. Также люди получают стресс из-за совместного приготовления пищи и от того, что приходится развлекать шумных детей своих родственников.

25% опрошенной молодежи признались, что во время праздников в кругу семьи им труднее выдержать критику родственников. Еще 25% пожаловались, что им приходится выслушивать замечания о нерациональной трате денег и о том, что им уже пора найти нормальную работу.

Заметим, что в исследовании речь идет не обязательно о Рождестве, это также может быть любое другое семейное торжество.

Как пережить праздники с родственниками

Для того, чтобы рождественское застолье с семьей не превратился в поле политических или личностных сражений, прочитайте эти несколько советов, что делать, чтобы не сойти с ума.

Когда спрашивают: "Почему ничего не ешь / пьешь?"

Такая патологическая забота малознакомой тетки, которая пытается наложить в тарелку побольше шубы (или еще чего), может действительно надоедать. Также на семейных застольях существует понятия "Не пьешь – не уважаешь".

Что делать: отказаться. Если кормят через силу – незаметно подсядь ближе к мусорке.



Когда родственники надоедают вопросами "почему не пьешь?"/ Фото lviv.com/

Когда спрашивают "Когда замуж / женишься?"

Личная жизнь – любимая тема родственников. От каждого родственника можно услышать: "А у тебя есть девушка / парень?", "А когда ребенка заведешь?", "А когда второго?" Даже говорят, что уже пора создать семью и завести детей, особенно добавляя: "А я в твоем возрасте…"

Что делать: спроси у самого любознательного, почему он уже трижды развелся.

Когда кто-то заговорил о политике

Напрямую политика тебя может не касаться, но градус рождественских посиделок резко повышается и это портит атмосферу праздника. Особенно, если спорят политические оппоненты.

Что делать: поменяй тему. Если не поможет – убегай на трехчасовой перекур.