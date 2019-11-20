Комиксы, которые заставят вас улыбнуться: мама-художница показала, что такое материнство

Австрийская художница Паула Кука рисует остроумные и правдивые иллюстрации о воспитании детей. На рисунках можно увидеть не только приятные для родителей моменты, но и курьезные ситуации маленьких чад.

Так, например, на одном комиксе изображено, как мама что-то рассматривает в телефоне во время прогулки с ребенком в коляске.

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Художница пыталась рассказать, что люди быстро могут осудить эту женщину, потому что она не следит за своим малышом. Но никто не знает тысячи мелких вещей, которые она сделала в этот день для своих детей.

Рисунки быстро привлекли внимание родителей, ведь художница разместила их в Instagram.

"Мне нравится говорить о некоторых вызовах материнства – вине, разочаровании, скуке, а также о веселых и щемящих моментах. Мне важно открыто говорить об этих вещах, поскольку я знаю, что это может помочь другим родителям почувствовать себя менее изолированными в том, что они переживают", – рассказала Паула.

Ниже размещены несколько трогательных иллюстраций художницы. Наслаждайтесь настоящими родительскими моментами!

И не забывайте, что в вопросе воспитания детей, как и в профессиональном занятии спортом или музыкой, мы видим конечные результаты, а не сотни часов усилий, боли, пота и слез, случившихся с родителями за кулисами.