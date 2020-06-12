Бренд натуральных десертов Lavli, которые можно попробовать в 30 кофейнях Киева, стал причиной конфликта в паре. Бизнесом управляют три партнера, двое из которых – уже бывшая пара, которые никак не могут поделить бренд.

Что известно о конфликте

В конце мая совладелец бренда десертов Lavli Сергей Каминский написал, что его партнеры – Анастасия и Василий – прекратили с ним работу и решили самостоятельно производить десерты под новым брендом &Joy. Мы пересказали статью издания MC.Today.

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Впоследствии совладелица бизнеса Анастасия Ткачук рассказала свою версию происходящего и написала, что Сергей ее периодически "выгонял" из бизнеса или блокировал доступ к системе учета после очередных семейных скандалов (Сергей и Анастасия были парой и жили вместе).

Как появился бренд Lavli

Еще в 2016 году они открыли кафе под названием Craft Cafe. По словам основателя кафе Сергея Каминского, два года назад он продал квартиру и инвестировал в расширение бизнеса около 100 тысяч долларов.

Анастасия рассказала, что она присоединилась к бизнесу в 2017 году, когда начала жить вместе с Сергеем. "Кафе тогда было полтора года, оно было убыточным, оборот составил 104 тысяч гривен в месяц. Думали даже его закрывать. Я включилась в процесс развития, и через год оборот составил уже более 600 тысяч", – добавила женщина.

Так, на фоне роста появился и спрос на десерты, которые готовили в кафе. Тогда ее друг Василий Сулима предложил план масштабирования бизнеса – строительство фабрики по производству натуральных десертов. Василий вложил деньги в бизнес, которые пошли на строительство здания, покупку земли и оборудования. "Мы изначально договорились, что нас трое и три равные доли", – отметил он.

Но договор партнеры не подписали, у них есть только документы, которые подтверждают право собственности всех троих на землю (в равных долях), а также право собственности Анастасии на треть дома на этой земле. А сама торговая марка зарегистрирована на Сергея Каминского.

Почему начался раскол бизнеса

По словам совладельца бренда Василия Сулимы, в январе 2020 году на встрече партнеров Сергей заявил, что они вместе больше работать не могут (вероятно, из-за расставания и конфликта Сергея и Анастасии).

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"Он сказал, что если мы хотим, чтобы все осталось нам, то мы должны заплатить 300 тысяч долларов. Если нет, то торговую марку, сайт и CRM он оставляет себе. И потом в судебном порядке будем делить бизнес", – рассказывает Василий.

Впоследствии Сергей потребовал лишь 100 тысяч долларов за право Анастасии остаться в бизнесе и подписать соответствующий договор.

Уже с 20 мая отгрузки продукции в кафе Сергея Craft Cafe остановили, так как долг заведения перед производством составил более 80 тысяч гривен и не погашается уже почти 5 месяцев,

– сообщила Анастасия.

Однако, документов, подтверждающих наличие долга, нет. Сейчас Анастасия и Василий создали новый бренд под названием &Joy и продолжают продавать десерты, которые делают их на том же производстве.

Новую торговую марку регистрируют. По словам Анастасии, из старой команды с ними остались 17 человек, с Сергеем – только один.

К решению конфликта задействовали бандитов

Впоследствии, 28 мая, по словам Анастасии, на Василия вышли какие-то люди в кожаных куртках и бритоголовые, назначили встречу. На нее приехало 20 непонятных личностей с оружием. Они представились как "те, кто теперь говорит вместо Сергея".

Они требуют 40 тысяч долларов лично от нее и еще 300 тысяч – от них с Василием за производство и землю.

У Сергея была личная неприязнь к Анастасии, они раньше жили вместе, а потом разошлись. И он решил ее полностью убрать из бизнеса. На меня всячески давили, чтобы я согласился, что у Сергея будет 2/3 бизнеса, а у меня – 1/3,

– рассказывает Василий.

Как избежать такой истории в своем бизнесе: советы юриста

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