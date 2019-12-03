Конфликты со свекровью и тещей: советы психолога, как с ними жить дружно

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Конфликты со свекровью и тещей: советы психолога, как с ними жить дружно / woman.rambler.ru

Часто в украинских семьях ведется ожесточенная война между свекровью и невесткой. Ведь это две разные женщины, которые "претендуют" на одного и того же мужчину.

Как тогда мирно жить с матерью своего мужа и как сохранить свои нервы в конфликтах – рассказал психолог Тарас Нестеренко в комментарии 24 каналу.

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Отношения между свекровью и невесткой

Для свекрови мужчина – сын, поэтому она считает необходимым о нем заботиться и оберегать его. К тому же, взрослые люди часто путают семью детей со своей собственной. Ведь дети вырастают, и рано или поздно "покидают гнездышко", а с мужем придется жить до конца жизни.

Однако матери нужно осознать, что сын вырос, и пришло время его отпустить. Но это вовсе не означает, что он ее перестанет после этого любить.

Свекрухи постійно намагаються поділити свого сина з його дружиною
Свекрови постоянно пытаются поделить своего сына с его женой

Свекрови часто говорят, что их сыновья редко звонят и заходят в гости, поэтому матери иногда подсознательно начинают чувствовать неприязнь к женщине, которая "забрала" ее сына. К тому же, не в пользу в отношениях между невесткой и свекровью работает и возраст, так как они имеют разные взгляды, воспитание, ощущения и восприятие мира.

Также часто свекровь бывает слишком эмоциональной, и только впоследствии может осознать, что, вероятно, она перегнула и была неправа. Это она делает из-за ревности: "Я его больше знаю, лучше забочусь, только я могу знать, что ему нужно, потому что я его родила и имею на него право".

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Как наладить отношения со свекровью? Для начала стоит отметить, что невестке важно с самого начала говорить правду о своем дискомфорте или о том, с чем она не согласна. Нужно дать свекрови понять, что это ваша семья: "Извините, мы вас любим и уважаем, но будем строить наши отношения так, как считаем нужным".

Что касается невестки, то ей тоже нужно проявить мудрость и отбросить нелепую ревность. Надо осознать, что если заставлять мужа выбирать между женой и матерью (а часто и до такого доходит), то это делает его несчастным.

Мужу/сыну следует повзрослеть и психически отделиться от мамы, в то же время не забывать, что он человек, который продолжает заботиться как о матери, так и о жене, но жена уже становится на первое место. Когда возникают подобного рода ссоры, муж должен выразить свою "жесткую" мужскую позицию, объяснить маме с женой, что делить нечего, он взрослый мужчина, который любит и защищает жену, при этом всегда будет любить и заботиться о маме

Отношения между тещей и зятем

В Украине жизнь между зетям и тещей – одна из самых популярных тем для анекдотов. Однако, все таки, тещи лучше уживаются с зятьями, чем невестки со свекровями. Потому что мать мужа воспринимает невестку как конкурентку, а мать жены воспринимает зятя как объект любви и завоевания.

Теща обычно пытается угождать зятю. Она всегда хочет сделать что-то хорошее мужу своей дочери. Потому у них более ровные и доверительные отношения.

Теща, звичайно, завжди на стороні доньки, проте вона намагається догоджати зятю
Теща, конечно, всегда на стороне дочери, однако она пытается угождать зятю

Однако часто бывает так, что мужчине не комфортно присутствие тещи как третьего лица. Да, у них хорошие отношения, но у него может возникать ощущение вытеснения. Иногда он может запрещать теще "проникать" в семью. И тогда возникает внутренний семейный конфликт.

Как наладить отношения с тещей? Главный совет здесь, как и со свекровью – стараться жить отдельно от родителей. Конечно, с ними надо общаться, но стоит не забывать, что жизнь у вас своя, и жить ее нужно для себя и в своих интересах.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Здоровье Психология семьи Психология Родители и дети Семья
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