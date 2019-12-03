Конфликты со свекровью и тещей: советы психолога, как с ними жить дружно

Часто в украинских семьях ведется ожесточенная война между свекровью и невесткой. Ведь это две разные женщины, которые "претендуют" на одного и того же мужчину.

Как тогда мирно жить с матерью своего мужа и как сохранить свои нервы в конфликтах – рассказал психолог Тарас Нестеренко в комментарии 24 каналу.

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Отношения между свекровью и невесткой

Для свекрови мужчина – сын, поэтому она считает необходимым о нем заботиться и оберегать его. К тому же, взрослые люди часто путают семью детей со своей собственной. Ведь дети вырастают, и рано или поздно "покидают гнездышко", а с мужем придется жить до конца жизни.

Однако матери нужно осознать, что сын вырос, и пришло время его отпустить. Но это вовсе не означает, что он ее перестанет после этого любить.



Свекрови постоянно пытаются поделить своего сына с его женой

Свекрови часто говорят, что их сыновья редко звонят и заходят в гости, поэтому матери иногда подсознательно начинают чувствовать неприязнь к женщине, которая "забрала" ее сына. К тому же, не в пользу в отношениях между невесткой и свекровью работает и возраст, так как они имеют разные взгляды, воспитание, ощущения и восприятие мира.

Также часто свекровь бывает слишком эмоциональной, и только впоследствии может осознать, что, вероятно, она перегнула и была неправа. Это она делает из-за ревности: "Я его больше знаю, лучше забочусь, только я могу знать, что ему нужно, потому что я его родила и имею на него право".

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Как наладить отношения со свекровью? Для начала стоит отметить, что невестке важно с самого начала говорить правду о своем дискомфорте или о том, с чем она не согласна. Нужно дать свекрови понять, что это ваша семья: "Извините, мы вас любим и уважаем, но будем строить наши отношения так, как считаем нужным".

Что касается невестки, то ей тоже нужно проявить мудрость и отбросить нелепую ревность. Надо осознать, что если заставлять мужа выбирать между женой и матерью (а часто и до такого доходит), то это делает его несчастным.

Мужу/сыну следует повзрослеть и психически отделиться от мамы, в то же время не забывать, что он человек, который продолжает заботиться как о матери, так и о жене, но жена уже становится на первое место. Когда возникают подобного рода ссоры, муж должен выразить свою "жесткую" мужскую позицию, объяснить маме с женой, что делить нечего, он взрослый мужчина, который любит и защищает жену, при этом всегда будет любить и заботиться о маме

Отношения между тещей и зятем

В Украине жизнь между зетям и тещей – одна из самых популярных тем для анекдотов. Однако, все таки, тещи лучше уживаются с зятьями, чем невестки со свекровями. Потому что мать мужа воспринимает невестку как конкурентку, а мать жены воспринимает зятя как объект любви и завоевания.

Теща обычно пытается угождать зятю. Она всегда хочет сделать что-то хорошее мужу своей дочери. Потому у них более ровные и доверительные отношения.



Теща, конечно, всегда на стороне дочери, однако она пытается угождать зятю

Однако часто бывает так, что мужчине не комфортно присутствие тещи как третьего лица. Да, у них хорошие отношения, но у него может возникать ощущение вытеснения. Иногда он может запрещать теще "проникать" в семью. И тогда возникает внутренний семейный конфликт.

Как наладить отношения с тещей? Главный совет здесь, как и со свекровью – стараться жить отдельно от родителей. Конечно, с ними надо общаться, но стоит не забывать, что жизнь у вас своя, и жить ее нужно для себя и в своих интересах.