Кормление акул и Новый год в Антарктиде: как супружеская пара успевает работать и путешествовать

Александр и Ольга Солярчуки из Херсона шесть лет путешествуют по миру на своей яхте. За это время они обошли более 50 стран, все континенты и океаны. Интересно, что пара встречала Новый год в Антарктиде, кормила акулу курицей и чуть не погибла в Бермудском треугольнике.

Супруги рассказали о самых интересных впечатлениях из своих путешествий и о том, как им удается совмещать это с работой. Мы пересказали статью издания MС.today.

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Как совместить бизнес и жизнь под парусами

"Мы с женой предприниматели. У меня уже более двадцати лет работает концертное агентство, а Оля долго работала в области геммологии (наука о драгоценных камнях). Сейчас она занимается дизайном украшений, у нее небольшой бренд изделий ручной работы", – говорит Александр.

Пара начала путешествовать 6 лет назад, когда они захотели какой-то необычный отдых. По словам Александра, он нашел в интернете объявление о недельном походе на яхте на Канарских островах. Поэтому они поехали просто как туристы.

"С первого дня мне все было очень интересно, я даже уговорил экипаж яхты пойти по другому маршруту и взять меня в помощники. Мне давали простые поручения, я чему-то учился по мелочам", – рассказал мужчина.



Александр за рулем яхты

Уже когда они вернулись домой, то решили поискать яхтенную школу. Нашли ее в Киеве – занятия по теории проходили онлайн, а практические – в Греции, на Средиземном море. "Я взял две недели практики, и до конца учебы мне показалось, что я готов выходить в море сам. Обучение обошлось чуть больше чем в 2 тысяч долларов", – подчеркнул Александр.

Через месяц пара арендовала яхту, пригласила друзей и отправилась в первое самостоятельное путешествие. Теперь пара много путешествует и иногда проводит в море по пять месяцев в год.

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"Мой бизнес по организации концертов функционирует без меня, там есть топ-менеджеры, которые работают над текущими вопросами. Моя задача – раз в неделю проверить, как дела, и принимать стратегические решения. Это можно делать и отдаленно", – признается мужчина.

Новый год в Антарктиде

Как отметил Александр, его мечтой было попасть на яхте в Антарктиду и пройти пролив Дрейка. Для яхтсменов это что-то вроде персонального Эвереста – одно из самых сложных и опасных мест на земле. Ведь в любое время года в проливе Дрейка высокие волны и сильные ветры: там холодно и есть айсберги.

К этой цели он шел пять лет, и лишь в декабре 2019 года решился на путешествие. Оно заняло 21 день. "Нас удивило, что в самой Антарктиде не так уж холодно – на побережье, где расположены полярные станции, температура около нуля градусов. Как раз на нашей полярной станции мы и встретили Новый год", – ответил Александр.



Александр и Ольга в Гренландии

Мужчина заранее списался с ее сотрудниками и договорился об этом. Также они привезли им целый ящик разных фруктов и, конечно, традиционный новогодний набор.

"На столе у нас было все как положено – оливье, шампанское. За три недели видели много пингвинов. Как раз в это время они высиживали птенцов. Еще встретили горбатых китов и массу различных видов тюленей", – добавил мужчина.

Пара едва не погибла в Бермудском треугольнике

Через Бермудский треугольник супруги должны были пройти по пути с Кубы в Европу. Нужно было пересечь Атлантический океан, другого пути нет – обойти Бермуды сложно.

По словам пары, самая опасная ситуация за шесть лет в море произошла именно в Бермудском треугольнике. "Большую часть треугольника мы прошли спокойно. Немного барахлила электроника, иногда по несколько часов. Но каких-то серьезных аномалий мы не заметили", – сказал мужчина.

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И когда они уже видели острова и плыли к ним, на катамаран (большое судно, визуально оно похоже на две яхты) обрушился очень мощный циклон. Подойти к суше было опасно, поэтому им пришлось уйти в океан и пробыть там больше суток в условиях очень сильного шторма, вернуться в ту же точку удалось только через 28 часов.

"Это был момент, когда мне было действительно страшно. На борту был я с женой и еще пять человек", – заявил Александр.

О кормлении акулы

Особенно супругам запомнилась Австралия в районе Большого Барьерного рифа.

"Там достаточно сложные условия, огромные приливы и отливы по три метра, сильные течения. А еще там водятся крупные акулы, которые нападают на человека. Поэтому купаться возле яхты, конечно, было не вариант", – отметил предприниматель.



Яхта с командой Александра и Ольги

Однажды в Атлантическом океане акула целый день плавала рядом с ними. Пара даже ее приручила немного подкармливала какой-то курочкой. "Ближе к вечеру ее испугали дельфины, потому что не знаю, сколько бы она с нами еще плыла. Мне не было страшно, скорее – интересно, а вот женщины на борту опасались, хотя акула на нас и не пыталась нападать", – добавил мужчина.

Сколько стоит путешествие на яхте и как к нему подготовиться

У Александра своей яхты пока нет, ибо стоит она дорого. Поэтому пока на каждое путешествие пара арендует судно. Цена средней яхты на Средиземном море – около 3 тысяч долларов за неделю. Кроме того, яхту нужно заправить, купить продукты с собой.

"В среднем недельная поездка на четверых человек с арендой яхты, топливом, продуктами стоит около 4 тысяч долларов. Сложные и длительные поездки вроде путешествия по Антарктиде стоят намного дороже, десятки тысяч долларов", – ответил мужчина.

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Что касается организации путешествий, то они с женой все делают сами. "Я отвечаю за планирование и построение маршрута, жена – за закупку еды, какие-то бытовые вещи, фотографии и видео во время плавания", – говорит он..

"Мы путешествуем разным составом – иногда вдвоем, иногда с компанией друзей, еще я периодически набираю группы желающих попробовать яхтенный тур. Планирую построить на этом второй бизнес", – признается Александр.

Что посоветовать людям, которые хотят научиться управлять яхтой? Алексанжр ответил, что стоит найти хорошего инструктора и нарабатывать опыт.

"А еще из неочевидного: даже если вы путешествуете по теплой стране летом, все равно возьмите теплые вещи, куртки и шапки. Погода в море может быть очень непредсказуемой", – подытожил он.