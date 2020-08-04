Более 50 лет назад 53-летняя Боро и 73-летняя Дорис расстались. Младшую сестру вместе с тремя братьями усыновила другая семья. Несмотря на то, что они обе росли в штате Небраска и годами искали друг друга, свела их пандемия коронавируса через полвека после расставания.

Издание Washington Post обнародовало щемящую историю о встрече двух сестер. Американки родились от разных матерей, но от одного отца, которого лишили родительских прав, когда младшей дочке Боро было всего 6 месяцев. Все, что знали сестры друг о друге – имена, но этого было мало, чтобы отыскать родного человека в штате Небраска. Однако 27 июня долгожданная встреча сестер состоялась, а объединил их коронавирус.

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73-летняя Дорис Криппен после длительного лечения от гриппа сломала руку, упав с кровати от слабости. Только через сутки после инцидента ее спас сын, который приехал навестить больную маму. Он быстро доставил ее в клинику, где у женщины диагностировали Covid-19. После месяца госпитализации Дорис оказалась в реабилитационном центре в доме престарелых во Фремонте. Как выяснилось впоследствии, именно там более 20 лет работала ее младшая сестра Боро.

Сотрудница просматривала медицинские карты пациентов и увидела имя Дорис Криппен. Зная, что пациентка плохо слышит, она написала имя своего отца Вендалл Хаффман на доске, а в ответ услышала: "Это мой папа". Сестры не сдерживали слез, однако во время первой встречи долго сидели молча от волнения.



Коронавирус объединил сестер после 50-летней разлуки / Фото Methodist Health System

73-летняя Дорис сейчас считает заражение коронавирусом и осложнения от болезни "благом", так как именно недуг, который едва не унес жизнь, объединил ее с сестрой: "Я самый счастливый человек в мире. Я не могу поверить, что наконец нашла свою сестру".

Теперь женщины регулярно проводят время вместе, обмениваясь историями и компенсируя потерянное время. Сестры уже планируют совместную семейную встречу с другими братьями и сестрами, которых они нашли благодаря фейсбуку.