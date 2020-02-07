Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции

Молодожены не смогли приехать на празднование свадьбы из-за того, что незадолго до праздника вернулись из китайской провинции Хунань, где распространен китайский коронавирус. Поэтому, находясь на 14-дневном карантине, они общались с гостями через видеотрансляцию.

Как сообщает издание Zaobao, молодожены присоединились к гостям через скайп на большом экране в зале ресторана.

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Почему молодожены не смогли приехать на свадьбу? Пара провела китайский Новый год в Хунане с семьей невесты. И поскольку они вернулись в Сингапур 30 января, они отправились на 14-дневный карантин.

Поэтому свадьбу решили провести в таком формате из-за волнения гостей, которые боялись заразиться коронавирусом в инкубационный период.

Как прошла свадьба по видеовызову? Молодожены смотрели на гостей через экран ноутбука, вызвали их на сцену для выступлений, шутили, смеялись и пили шампанское. Молодожены даже надели праздничную свадебную одежду.



Свадьбу провели через видеозвонок / Фото Zaobao

Церемония даже понравилась супругам несмотря на то, что им пришлось отказаться от свадебных традиций, которые должны были произойти в реальной жизни. В то же время, по их мнению, свадьба получилась уникальной.

Спасибо всем за то, что вы были на нашей свадьбе. Мы сожалеем, что не можем физически присутствовать, чтобы отпраздновать этот радостный день со всеми. Но мы очень рады быть здесь онлайн и благодарны всем, кто был с нами,

– сказали молодожены.

Семья невесты также не смогла приехать на свадьбу в Сингапур из-за ограничений путешествий. Ведь страна ввела запрет на въезд всем, кто прибывает из материкового Китая.

Известно, что молодожены забронировали 19 столов для банкета, однако в день свадьбы пришли гости, которые заняли только 11 столов. Вероятно, большинство людей решили избежать этого события из-за вспышки коронавируса.

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Что известно об опасном коронавирусе

Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии город закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

По состоянию на 7 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 639 человек. Общее количество инфицированных – 31500 человек по всему миру. По статистике, 9% инфицированных умирают.

В Китай временно прекратили групповые туры. Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из Китая. Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.



Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала