Коронавирус в мире: что должны знать родители, чтобы уберечь своего ребенка

Весь мир всколыхнула шокирующая новость о коронавирусе из Китая, который активно мигрирует миром. По состоянию на 28 января уже подтверждены почти 4 600 случаев заболевания и 106 смертельных случаев. Поэтому мы решили собрать советы, что должны знать родители о коронавирусе 2020.

Новый вид вируса, который впервые зафиксировали в Китае, вышел за пределы страны. Он также вспыхнул в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

К теме! В Китае изобрели средство для защиты от коронавируса: фото

Как известно, 2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому заразиться крайне легко. Вследствие этого во многих странах сейчас усилен контроль на границах и в аэропортах.

Что стоит знать родителям о коронавирусе

Не паникуйте

По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка коронавируса не является международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Пока что ВОЗ не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортные сообщения и обращение товаров.

К тому же, в Украине нет прямого авиасообщения с городом-источником вспышки – Уханем.

Погибших среди детей не было

Самой младшей жертве, что было подтверждено смертельным случаем коронавируса, – 36 лет. Большинство смертельных случаев в Китае были у людей старше 60 лет и больше мужчин, чем женщин.

Так, у двухлетнего ребенка диагностировали коронавирус нового типа. Мальчик является самым молодым пациентом, которого лечат от атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, но его состояние здоровья – стабильное.

Поэтому BNO создали карту, благодаря которой наглядно можно наблюдать распространение инфекции по всему миру.

Коронавирусы – это большое семейство вирусов

Распространенными симптомами коронавируса являются "умеренные заболевания верхних дыхательных путей" – как обычная простуда, однако лишь более сложные симптомы, в частности тяжелый остроинфекционный респираторный синдром, могут быть смертельными.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

Симптомы коронавируса

Лихорадка; Головная боль; Кашель; Затрудненное дыхание; Слабость. Для определения коронавируса есть тест Как рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, диагностические системы сейчас есть в каждой области Украины. В случае если эти результаты будут отрицательными, а человек почувствует себя плохо, то образцы будут отправлять в Киев в одну из двух референс лабораторий, сертифицированных ВОЗ. Если и тут будет отрицательный результат, образец отправляется в Германию. Это может занять до 5-ти дней. "В начале следующей недели в Украине будут доступны тест-системы, которые сделают диагностирование менее длительным", – добавил он. К теме! Посольство Украины в Китае рассматривает вероятность эвакуации наших граждан

Шаги для профилактики

Чтобы предотвратить распространение вируса, ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции.



Регулярно мойте руки с мылом и следите, чтобы это делали дети;



Закрывайте нос и рот, когда чихаете;



Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться. Следите, чтобы ребенок не ел необработанные продукты.



Мойте фрукты и овощи и научите этому детей;



Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;



Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Кроме того, посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.

Итак, родители, не паникуйте. Коронавирус, вероятно, будет звучать в заголовках новостей еще не один месяц, но это не значит, что всем нужно жить в страхе. Главное мойте руки детям с мылом и не контактируйте с людьми, которые имеют симптомы, схожие с этим заболеванием.

Смотрите в видео, что известно о смертельном коронавирусе: