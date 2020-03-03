Коронавирус в мире: советы психолога, как говорить с детьми о распространенном заболевании

Новый коронавирус Covid-19 пугает людей по всему миру. От него уже умерло более трех тысяч человек, а заболело почти сто тысяч. Наибольшее беспокойство имеют родители, которые хотят уберечь своего ребенка от этого опасного заболевания. В частности, они задаются вопросами, стоит ли говорить о коронавирусе с малышами, ведь это может вызвать у них тревогу.

Собственные советы, как рассказать детям о коронавирусе, дала детская психолог Флоренс Милло изданию Le Figaro.

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У детей могут возникнуть определенные вопросы, когда они случайно услышат слово "коронавирус", подслушав разговор взрослых, встретят людей с хирургической маской на лице. Ведь новый вирус Covid-19 уже распространился в Европе, в частности первый случай зафиксировали и в Украине, и он вызывает тревогу у всех родителей.

Стоит ли обсуждать с детьми эту тему без стресса и тревоги? "Да. Ведь вопрос драматизации "мировой проблемы" далек от реальности ребенка, поэтому это, вероятно, не повлияет на него", - утверждает детский психолог.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

"Мы должны отличать реакцию маленького ребенка до 7 лет и старшей малышни – между 9 и 15 годами. Во-первых, ребенок "эгоцентричен" – то есть единственное, что важно для него – это он сам и его безопасность и окружение, в частности родители", – говорит Флоренс Милло.

По ее словам, настоящий страх ребенка заключается в том, что его отец или мать умрут. Ведь всю информацию, связанную с коронавирусом, ребенок получит "издалека" – ему не естественно ставить под угрозу себя. Зато старшие дети, которые имеют доступ к социальным сетям, вероятно, будут задавать вам какие-то вопросы. Цель родителей состоит в том, чтобы помочь им разобраться в информации, с которой они сталкиваются.

Вызывает ли информация о коронавирусе тревогу у детей

Обычно, именно взрослых пугает информация о коронавирусе, потому что они чувствительны к СМИ. Зато ребенка не будет беспокоить заболевание до того момента, пока его родители будут здоровы.

"Вы должны понимать, что маленькие дети не заинтересованы в разговорах взрослых. Наши собственные беспокойства, связанные с коронавирусом, также не будут передаваться им. Лишь предчувствуя и предоставляя слишком много информации малышам, мы создадим и активизируем в них страх, которого раньше не было", – говорит психоаналитик.

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Что отвечать на вопросы маленьких детей

Родители должны отвечать на вопросы детей очень простую и понятную информацию: объяснить малышу, что на это время есть такой вирус, который, например, вызывает кашель, и чтобы защититься от него, нужно правильно и часто мыть руки.

"Мы также можем сказать малышам, что вирусы есть везде вокруг нас, но не все их получают. Поэтому некоторые люди и носят маски, чтобы избежать заражения", – добавила Милло.



Мифы та правда про коронавирус / Картинка 24 канала

Если ребенок старшего возраста ставит вопрос родителям, то они должны предложить разобраться вместе, чтобы знать, что является истинным или ложным в СМИ. Вы можете показать ему несколько статей, спросить, считает ли он это видео/информацию правдивым. Научите ребенка основной информации о коронавирусе и как можно защититься от заболевания.

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