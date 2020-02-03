Крики родителей влияют на психическое развитие ребенка: исследование
Воспитание криком, как показывают исследования, не приносит пользы детям. Ведь за этим может стоять невозможность родителей передавать информацию, которую они хотят. К тому же, постоянные крики и скандалы очень негативно влияют на психическое развитие детей.
Дебенок впоследствии может стать агрессивным, чрезмерно зажатым и неуверенным в себе, передает издание Inspiring Life.
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По словам психологов, крики обычно появляются, когда кто-то теряет контроль. Если взрослым трудно справиться со стрессом, представьте как это детям. Ведь у криков есть разрушительное воздействие на мозг ребенка.
Крики влияют на мозг малыша
Согласно новому исследованию Питтсбургского университета, крики родителей, особенно когда они регулярные, влияют на мозг ребенка и составляют ряд рисков для его психологического развития.
На самом деле из-за криков у детей развивается агрессивное или защитное поведение. Исследователи выяснили, что у детей, чьи родители прибегали к крику с воспитательной или учебной целью, развились депрессивные симптомы и поведенческие проблемы в подростковом возрасте, начиная с 13 и 14 лет.
Относительно этого вопроса было проведено много исследований. Престижная Гарвардская медицинская школа в своих исследованиях говорит, что словесная жестокость, крики, унижение или сочетание трех элементов постоянно изменяют структуру мозга ребенка.
Как можно остановить крики
- Стоит запомнить, что кричать – это не решение, какими бы родители не были злыми. Взрослые могут использовать некоторые из следующих стратегий:
- Крики теряют контроль. Если мы теряем контроль, мы теряем всю способность правильно дисциплинировать ребенка.
- Избегайте стрессовых моментов.
- Успокойтесь, прежде чем действовать. Попробуйте сделать что-то, что успокаивает вас, когда вы поймете, что вы на грани. Остановитесь на мгновение, расслабьтесь и возьмите на себя ответственность.
- Не вините себя и не переступайте границы. Будьте внимательны к ожиданиям, созданным в отношении своих детей. Не обвиняйте их в том, что они не такие, как вам хотелось бы. Они просто дети: главное, чтобы они наслаждались, были счастливы и правильно развивались.