Крики родителей влияют на психическое развитие ребенка: исследование

Воспитание криком, как показывают исследования, не приносит пользы детям. Ведь за этим может стоять невозможность родителей передавать информацию, которую они хотят. К тому же, постоянные крики и скандалы очень негативно влияют на психическое развитие детей.

Дебенок впоследствии может стать агрессивным, чрезмерно зажатым и неуверенным в себе, передает издание Inspiring Life.

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По словам психологов, крики обычно появляются, когда кто-то теряет контроль. Если взрослым трудно справиться со стрессом, представьте как это детям. Ведь у криков есть разрушительное воздействие на мозг ребенка.

Крики влияют на мозг малыша

Согласно новому исследованию Питтсбургского университета, крики родителей, особенно когда они регулярные, влияют на мозг ребенка и составляют ряд рисков для его психологического развития.

На самом деле из-за криков у детей развивается агрессивное или защитное поведение. Исследователи выяснили, что у детей, чьи родители прибегали к крику с воспитательной или учебной целью, развились депрессивные симптомы и поведенческие проблемы в подростковом возрасте, начиная с 13 и 14 лет.

Относительно этого вопроса было проведено много исследований. Престижная Гарвардская медицинская школа в своих исследованиях говорит, что словесная жестокость, крики, унижение или сочетание трех элементов постоянно изменяют структуру мозга ребенка.

Как можно остановить крики

Стоит запомнить, что кричать – это не решение, какими бы родители не были злыми. Взрослые могут использовать некоторые из следующих стратегий:

Крики теряют контроль. Если мы теряем контроль, мы теряем всю способность правильно дисциплинировать ребенка.

Избегайте стрессовых моментов.

Успокойтесь, прежде чем действовать. Попробуйте сделать что-то, что успокаивает вас, когда вы поймете, что вы на грани. Остановитесь на мгновение, расслабьтесь и возьмите на себя ответственность.