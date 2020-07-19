В Кривом Роге волонтеры собирают старые велосипеды, ремонтируют их в своей мастерской и дарят детям, нуждающимся в помощи.

Идея возникла полгода назад. Первым велосипед на благотворительность предоставил знакомый совладельца веломастерской, сообщает 24 канал.

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Акция получила огласку и уже потом старые велосипеды начали приносить и другие горожане. После ремонта их отдают тем, кто больше всего нуждается.

Совладелец велосипедной мастерской Кирилл Тохтамыш заверил, что акция не только для детей ветеранов АТО, но и для всех, кто хочет велосипед убрать, но не имеет возможности.

Многодетные семьи, малообеспеченные и те, что попали в затруднительное положение материальное. Обычно мне такие семьи рекомендуют, потому что я не знаю, какие документы у людей спрашивать – я доверяю,

– сказал он.



Кирилл Тохтамыш / Фото скриншот с видео

Детям раздали уже 50 велосипедов

За время акции детям уже раздали 50 велосипедов. Из них 9 – семьям военных. Армейцы заверили, что это очень большая помощь, ведь не все семьи имеют финансовую возможность приобрести велосипед своим детям.

Обеспечение велосипедами наших детишек, чьи родители находятся в плену. Также детишек наших "небесных героев", чтобы они могли ездить, заниматься спортом,

– отметил заместитель командира батальона "Кривбасс" Юрий Синьковский.

Организаторы акции выразили надежду, что до конца года смогут порадовать двухколесными еще примерно полсотни детей.

Бесплатно велосипеды уже получили полсотни детей / Фото скриншот с видео

Это большая помощь, – жена пленного

Одной из счастливых детей, которым достался велосипед, является 7-летняя Настя. Его девушке подарили, ведь купить самостоятельно семья не могла. Отец Насти с августа 2014 года – в плену боевиков. Без него жене с 2 детьми очень сложно.

Жена пленного с дочерью / Фото скриншот с видео

"Это очень большая помощь. Дети сидели на карантине, практически 2 месяца не двигались. Теперь велосипедами будут очень довольны", – рассказала жена пленного Виктория Маркина.