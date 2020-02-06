Курение является одной из причин ухудшения отношений: результаты опроса

После проведения исследований о курении, ученые пришли к выводу, что эта вредная привычка влияет на качество отношений и является источником конфликтов в паре.

Так, исследователи обнаружили, что каждый третий курильщик вступает в споры с близкими людьми именно из-за курения.

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В опросе, проведенным исследовательским центром Povaddo, приняли участие более 15 тысяч человек из 13 стран мира в возрасте 21-74 года.

Результаты опроса

Семеро из десяти человек признались, что имеют проблемы с партнерами из-за курения, а 17% опрошенных, которые не курят, даже намеревались оставить партнера-курильщика.

Недовольство от курения партнера больше получают женщины (73%) и чуть меньше мужчины (66%). Также было выявлено, что почти четверть курильщиков (23%) скрывает вредную привычку от близких людей.

Важными факторами негативного влияния курения на отношения являются: