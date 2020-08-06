Мощные взрывы в ливанском Бейруте разрушили все здания в радиусе 10 километров. Ударная волна повредила и квартиру одной пенсионерки, которая после инцидента села за свой рояль и сыграла любимую мелодию. Видео разлетелось по сети и очаровало миллионы людей.

Ролик опубликовала в твиттере жительница Дубая Рафи Макки. На кадрах видно, как люди пришли проведать пенсионерку, которая жила неподалеку бейрутского порта, где произошли взрывы. От ударной волны в доме были выбиты все стекла, сорваны карнизы и повреждена мебель. Уцелел только рояль пенсионерки, поскольку был установлен в конце гостиной.

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На фоне всей разрухи бабушка села за музыкальный инструмент и сыграла любимую мелодию. Такая реакция бабушки растрогала сеть. Меньше, чем за сутки ролик из Бейрута посмотрели более 1,5 миллиона раз, а его распространили более 4 тысяч человек.

Пользователи сети даже сравнили видео с кадрами из "Титаника". В ленте, когда корабль шел на дно, а люди пытались спастись, музыканты невозмутимо играли любимые мелодии.

An Elderly Lebanese Woman plays the piano amid the rubble in her house



We will never lose hope! #Lebanon #LebanonExplosion #بيروت_في_قلوبنا #بيروت_لبنان pic.twitter.com/d2Z9A83ubD — Raefah Makki رئيفة مكّي (@Raefah) August 5, 2020

Что известно о взрыве в Бейруте

Жуткая трагедия произошла в ливанской столице вечером 4 августа. В порту Бейрута прогремели два взрыва с небольшим интервалом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 137 человек, тысячи людей попали в больницы с травмами различной степени тяжести.

Известно, что причиной взрывов были теракты. В порту Бейрута хранили опасный аммиачный груз, привезенный еще в 2014 году на судне "Росус", что принадлежало россиянину Игорю Гречушкину. Из-за неуплаты портового сбора корабль не пропустили в Ливан. Впоследствии экипаж смог вернуться домой, а капитан и несколько его помощников провели 11 месяцев в Ливане.

Опасный груз решили перевезти на склады для хранения, а судно утонуло из-за повреждения. Несколько раз таможенники отмечали на взрывоопасности вещества, однако правоохранители не отреагировали на обращение коллег. От взрывов в порту разрушена часть Бейрута. Все здания, расположенные вблизи порта, полностью разбиты.