Квартиру пенсионерки разрушило от взрывов в Бейруте: ее реакцию сняли на видео
Мощные взрывы в ливанском Бейруте разрушили все здания в радиусе 10 километров. Ударная волна повредила и квартиру одной пенсионерки, которая после инцидента села за свой рояль и сыграла любимую мелодию. Видео разлетелось по сети и очаровало миллионы людей.
Ролик опубликовала в твиттере жительница Дубая Рафи Макки. На кадрах видно, как люди пришли проведать пенсионерку, которая жила неподалеку бейрутского порта, где произошли взрывы. От ударной волны в доме были выбиты все стекла, сорваны карнизы и повреждена мебель. Уцелел только рояль пенсионерки, поскольку был установлен в конце гостиной.
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На фоне всей разрухи бабушка села за музыкальный инструмент и сыграла любимую мелодию. Такая реакция бабушки растрогала сеть. Меньше, чем за сутки ролик из Бейрута посмотрели более 1,5 миллиона раз, а его распространили более 4 тысяч человек.
Пользователи сети даже сравнили видео с кадрами из "Титаника". В ленте, когда корабль шел на дно, а люди пытались спастись, музыканты невозмутимо играли любимые мелодии.
Что известно о взрыве в Бейруте
Жуткая трагедия произошла в ливанской столице вечером 4 августа. В порту Бейрута прогремели два взрыва с небольшим интервалом. В результате инцидента погибли по меньшей мере 137 человек, тысячи людей попали в больницы с травмами различной степени тяжести.
Известно, что причиной взрывов были теракты. В порту Бейрута хранили опасный аммиачный груз, привезенный еще в 2014 году на судне "Росус", что принадлежало россиянину Игорю Гречушкину. Из-за неуплаты портового сбора корабль не пропустили в Ливан. Впоследствии экипаж смог вернуться домой, а капитан и несколько его помощников провели 11 месяцев в Ливане.
Опасный груз решили перевезти на склады для хранения, а судно утонуло из-за повреждения. Несколько раз таможенники отмечали на взрывоопасности вещества, однако правоохранители не отреагировали на обращение коллег. От взрывов в порту разрушена часть Бейрута. Все здания, расположенные вблизи порта, полностью разбиты.