Лайфхак для родителей на карантине: мама придумала систему знаков, чтобы спокойно работать дома

Мама из США Кейт Даниельсон была вынуждена во время карантина сочетать удаленную работу и присмотр за детьми. И чтобы дети ей не мешали, женщина придумала специальную систему знаков.

Но отметим, что она подойдет только тем детям, которые умеют читать. Кейт Дэниелсон рассказала о таких табличках на двери на своей странице в фейсбуке и порекомендовала каждой маме воспользоваться этой идеей.

Интересно! Работа с детьми: лайфхак от родителей, работающих дома

Она превратила одну из детских комнат в свой рабочий кабинет. А специальная система знаков помогает Кейт спокойно работать из дома, не отвлекая внимание на малыша.

Что это за система знаков? Мама составила список с пятью различными цветами, обозначающими мамину занятость.

Так, к примеру, зеленый цвет означает "заходите, я рада вашей компании", а красный – "я на совещании, и если вы не истекаете кровью и не начался пожар, не беспокоить меня". Прищепка на бумаге указывает на соответствующий цвет, на который должны обращать внимание дети.



Система знаков мамы для детей / Фото Facebook / Kate.v.danielson

К тому же, женщина написала список популярных вопросов, которые чаще всего задают дети, с уже готовыми ответами. К примеру:

– Могу ли я поиграть на телефоне?

– Нет. – Что на ужин?

– Я еще не знаю. – Поможешь мне с домашним заданием?

– Спроси у папы. – Что мы будем сегодня делать?

– То же самое, что мы делаем каждый день.



Ответы на часто задаваемые вопросы маме / Фото Facebook / Kate.v.danielson

Чем занимается Кейт Даниельсон? Женщина является основательницей и исполнительным директором Foster Progress – некоммерческой организации, которая помогает приемным детям получить образование.

"Мы поддерживаем наших студентов, гарантируя, что они в безопасности во время карантина. У наших студентов в колледже часто нет семей, к которым можно вернуться домой, поэтому мы работаем над тем, чтобы все они имели временные условия проживания, а также покупаем им продукты и предметы первой необходимости", – добавила Кейт.