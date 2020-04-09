Любовь на карантине: советы, как правильно знакомиться в интернете

Украинцы вынуждены сидеть на карантине из-за коронавируса, несмотря на прекрасную весеннюю погоду за окном. Но время, пока все сидят дома, можно использовать с пользой. Например, для виртуальных знакомств и общения интернете.

Сейчас очень много различных сайтов и приложений, которые помогают завести онлайн-знакомство. Однако не все знают, как ими пользоваться, чтобы попасть на приятного человека и не испортить себе настроение.

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Поэтому издание "Сегодня" подготовило несколько практических советов, как правильно знакомиться и общаться в интернете.

Поставьте свою фотографию на аватарку

Фотографии в профиле важны, а именно ваша аватарка – это первое, на что все обращают внимание. И она должна составлять о вас хорошее впечатление. Ни в коем случае не ставьте вместо своего фото изображенния котиков или каких-нибудь знаменитостей. На аватарке должна быть ваша актуальная, а не четырехлетней давности фотография, где хорошо видно лицо.

По статистике, женщины считают более привлекательными мужские фотографии в профиль, а мужчины – портреты женского лица.

Наведите порядок на вашей странице

Ваша страница на сайте знакомств или в социальных сетях не должна быть пустой или перегруженной различной информацией, фотографиями и репостами. Помните, что это ваше "лицо", которое может многое о вас рассказать. К тому же, не пытайтесь слепить некий идеальный образ – будьте собой.



Знакомство с парнем в интернете/ Фото Zdorovia

Правило "первого лайка"

Если вы хотите привлечь внимание человека, который вам понравился, – поставьте ему лайк под понравившимся фото. Причем это правило работает как для девушек, так и для парней.

Но не забывайте о чувстве меры – не стоит лайкать все подряд. Если же нет ответной реакции, и человек не пишет, подождите хотя бы один день. А потом можете оставить свой комментарий под постом.

Будьте сдержанными и дружелюбными

Когда общение завязалось, старайтесь вести себя естественно – не допрашивайте человека и не заваливайте собственными рассказами, но и не старайтесь быть слишком сдержанными и равнодушными. Во время общения вы сможете узнать немного информации друг о друге, остальное узнаете со временем, не все сразу.

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Переводите виртуальное общение в реальное

Карантин, надеемся, скоро закончится, поэтому, если вам приятно общаться с человеком, вы имеете схожие ценности и желание, то переводите ваше общение из виртуальности в реальность. Скорее всего, ощущения от общения в жизни будет отличаться от общения в интернете, но если это все же ваш человек – то все сложится удачно.