Любовь не стареет: трогательные фото пожилых пар

Фотограф Сьюата Сетья в каждой стране делает снимки пожилых пар. Истории, которые она слышит об их совместной жизни, чистой и честной любви, которая заметна на кадрах, очень трогают.

"Половину месяца фотографирую клиентов так, как они хотят, а другую половину посвящаю фотосессиям для бабушек, дедушек и прабабушек со своими внуками и правнуками", – рассказала фотограф изданию Воderpanda.

Интересно! Иллюстрации, в которых вы узнаете себя: художница изобразила смешные моменты в отношениях пары

Такие фото просто невероятные и поражают своим очарованием. Глядя на них, можно поверить, что любовь живет вечно.