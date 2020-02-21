Любовь после измены: психологи рассказали, как восстановить отношения

Иногда отношения, которые пережили измену, еще можно спасти. Но прилагать усилия должны оба партнера, ведь восстановить доверие будет довольно трудно.

По словам семейного терапевта Маргарет Хикс, предательством можно считать даже нарушенные обещания, постоянные секреты друг от друга или отсутствие поддержки, передает издание The Huffington Post.

Важно! Как мужчины и женщины реагируют на измену

Она рекомендует смягчить ситуацию и поработать над решением проблемы – именно это поможет паре двигаться дальше.

Вот три совета от психолога, которые помогут сохранить отношения после измены.

Обсудите негативные последствия

Измена заставляет человека пережить горе и снижает его самооценку. Кроме того, обман близкого человека может привести к травматическим симптомам: угнетенному самочувствию, параноидальным мыслям и нежеланию создавать новые отношения.

Чтобы избежать таких последствий, нужно оценить негативные последствия ситуации. Поэтому человек, который предал, должен признать вину и выслушать свою вторую половинку.

Не апеллируйте предательством в бытовых конфликтах

Часто чувство обиды побуждает упрекать партнера изменой ради победы в бытовом споре. Но такая тактика не позволит паре двигаться дальше, а наоборот – вызовет еще большее возмущение.

Експерт уверяет, что подобные нарекания скроют истинную причину, из-за которой одна сторона изменила другой.

Поработайте над своей самооценкой

Часто люди, которых предали, испытывают эмоцию "рациональной вины", то есть виновными считают именно себя. Они ищут в себе недостатки, которые якобы подтолкнули партнера к измене.

Это чувство может привести к ухудшению физического и сексуального состояния, снижению собственного достоинства, что приведет к отстранению от поддержки родных. Но важно противостоять этой вине. На этом этапе вы должны напомнить себе, насколько вы достойны любви и заботы.

Психологи отмечают, что иногда кризис помогает парам пересмотреть отношения, открыться друг другу и даже вернуть страсть.