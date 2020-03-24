Любовь во время коронавируса: ЛГБТ-пара из США устроила свадебную церемонию через окно – видео

ЛГБТ-пара из Нью-Йорка решила пожениться в разгар кризиса из-за коронавируса и нашла отличный способ это сделать. Так, их друг провел для женщин свадебную церемонию через окно своего дома.

Рейли Дженнингс и Аманда Вилер стали семьей в пятницу, 20 марта, пишет издание Metro.

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Это событие произошло прямо посреди улицы в районе Манхэттена. Мэтт Уилсон – друг пары и лицензированный составитель брака – провел церемонию свадьбы из окна четвертого этажа своего дома, чтобы обезопасить себя от опасности заразиться коронавирусом.

Смотрите видео со свадебной церемонии ЛГБТ-пары:

Пара должна была жениться в октябре 2020 года, но вместо этого устроила быструю брачную церемонию. Так они решили из-за беспокойства, что пандемия коронавируса может усилиться.

Пара посетила Нью-Йоркское бюро браков и получила брачную лицензию. Однако в день церемонии женщины получили известие о том, что городской голова закрыл бюро на карантин. Поэтому, они написали об этом в общий чат с друзьями. И сразу же получили сообщение: "Хотите пожениться через окно в течение ближайших 24 часов?", на что пара ответила: "Да!".

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У женщин было полтора часа, чтобы собраться. Поэтому влюбленные закончили, оделись и направились к квартире друга.

Но прежде чем провести церемонию, их друг прочитал отрывок из романа "Любовь во времена холеры" колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса.

"Обещаете ли вы любить, уважать, лелеять и хранить любовь до тех пор, пока вы оба будете жить?", – спросил составитель брака. "Да", – ответили влюбленные. "В силу полномочий, предоставленных мне штатом Нью-Йорка, я объявляю, что вы женаты!", – закричал их друг из окна дома.

Такие истории показывают, что любовь существует даже во времена неопределенности или бедствия.