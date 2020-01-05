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Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака / Коллаж Семьи 24

2020 стал годом Белой Крысы и, по прогнозам астрологов, будет очень удачным для общения с противоположным полом и романтических поисков. Так, любовный гороскоп предполагает, что свободные люди встретят свою вторую половинку, а в парах отношения будут стабильными и гармоничными. Однако некоторые знаки зодиака могут спорить или даже расстаться с любимыми.

Этот год даст возможность положить начало новым победам и заложить фундамент под крепкие отношения. Поэтому если вы хотите прожить всю жизнь в любви, счастье и согласии со своей второй половинкой, можете подобрать свою идеальную пару по знаку зодиака.

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Любовный гороскоп для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на грудень 2019 для Овнів

2020 год Белой Крысы для Овнов будет непростым периодом в любви, однако насыщенным и интересным – личная жизнь будет наполнена неожиданными событиями, изменениями и испытаниями. Появится шанс найти свою любовь или укрепить связь с любимыми. Астрологи рекомендуют взять инициативу в свои руки, поэтому анализируйте прошлые и настоящие отношения и не допускайте повторения ранее допущенных ошибок.

Одиноким Овнам начало года принесет новые романтические увлечения. Вас ждет страстный роман, который подарит вам яркие и незабываемые впечатления. Однако, такие отношения могут просуществовать недолго, ведь представители этого знака зодиака не захотят связывать себя ответственностью.

Для тех, кто находится в паре, начало года ознаменуется стабильностью, а в отношениях будет присутствовать гармония и взаимопонимание. Однако, в паре может возникнуть ссора из-за несдержанности и эмоциональности Овнов. Для семейных представителей этого знака зодиака 2020 год станет периодом испытаний – в браке наступит кризисный период.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на жовтень 2019 для Тельців

Для Тельцов 2020 год Белой Крысы станет благоприятным периодом для любовных отношений. Представители этого знака зодиака будут поглощены чувствами и романтикой. Астрологи не предвещают серьезных проблем и конфликтов в личной жизни. Кроме того, появится тяга к острым ощущениям и новым эмоциям, что может толкнуть на необдуманные поступки и интрижки на стороне.

Для поиска второй половинки свободным людям лучше использовать вторую половину года, потому что это время будет наиболее подходящим для романтических встреч и начала отношений. Отношения тех, кто находится в паре, будут спокойными и гармоничными. Однако, Тельцам следует избегать пассивности – будьте внимательны к любимому, чаще говорите комплименты, проявляйте ласку.

Зато семьи захлестнет рутина и серость будней. Однообразная супружеская жизнь заставит представителей этого знака зодиака искать любовные приключения. Будьте осторожны в мимолетных увлечениях.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на грудень 2019 для Близнюків

2020 год Белой Крысы принесет Близнецам изменения к лучшему в сфере любви – этот период будет благоприятным для романтических поисков и начала отношений. Однако, не обойдется без разногласий и мелких неурядиц.

Одинокие представители этого знака зодиака в год Белой Крысы найдут счастье в любви. Вероятно, избранником станет хорошо знакомый человек, поэтому присмотритесь к своему окружению. Те же, кто находится в паре, начнут испытывать сомнения в правильности своего выбора. Таким парам пойдет на пользу временная разлука, что позволит убедиться в силе чувств и станет проверкой на верность.

Семейные представители почувствуют снижение сексуального потенциала. Но на помощь придет фантазия и воображение – дайте мужчине свободу в проявлении желаний, ведь это разнообразит вашу жизнь и не даст страсти угаснуть.

Раки (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на грудень 2019 для Раків

Для Раков 2020 год Белой Крысы будет насыщенным любовными приключениями и страстью. Представители этого знака зодиака столкнутся с новыми романтическими переживаниями, а старые чувства заново вспыхнут с большей силой. Наиболее стабильными и благоприятными периодами для романтических начинаний и активных действий будет конец и начало года.

С начала года свободных представителей этого знака зодиака захлестнут любовные увлечения и чувства. Вероятно, удастся встретить человека, с которым захочется создать семью, но со свадьбой стоит еще подождать. Те, кто находится в отношениях, будут ощущать недопонимание с любимым. Поэтому, чтобы сохранить пару, придется приложить усилия для сближения – в этом помогут совместные путешествия и совместный досуг.

Семейных людей начнет переполнять сексуальная энергия, поэтому обратите свою страсть на партнера. Это подарит вам ощущение второго медового месяца. Можете подкрепить это чувство – отправтесь в романтическую поездку в уединенное место.

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Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на грудень 2019 для Левів

Для Львов 2020 год Белой Крысы будет тяжелым периодом в плане личных отношений, их начнут одолевать сомнения и колебания. Львам не просто справиться со своими чувствами, но конец года ознаменуется стабильностью в парах и возможными успехами в романтических поисках.

Свободных людей ждут любовные интриги и приключения – особенно в середине лета и в конце осени возможны непродолжительные романы, которые не перерастут в серьезные отношения. Тех, кто находится в паре, отношения с партнером начнут тяготить, однако чувство привязанности и жажда стабильности удержит рядом с любимым. До конца года в парах будет наблюдаться подъем, укрепление доверия и взаимопонимание.

Для семейных мужчин и женщин год Белой Крысы станет периодом испытаний и проверкой на прочность. Но, преодолев кризисный момент, супружеские пары захотят обзавестись детьми.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на грудень 2019 для Дів

2020 год Белой Крысы принесет Девам стабильность и счастье в личных отношениях – эти представители будут поглощены романтическими чувствами и переживаниями, а их жизнь наполнится взаимной любовью.

Для свободных людей год Белой Крысы ознаменуется удачей в романтических поисках. Они будут открыты для новых знакомств и чувств, а возникшие симпатии будут взаимными и принесут много положительных эмоций. Для тех, кто находится в паре, этот год станет удачным периодом, чтобы перевести отношения на новый уровень. Партнеры убедятся в чувствах и надежности друг друга, поэтому могут решить узаконить отношения.

В семьях будут возникать конфликты на фоне финансовых проблем, Девы могут получить упрек от мужа из-за расточительства и необдуманных трат. Решить ситуацию позволит совместное ведение бюджета и планирование покупок.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на грудень 2019 для Терезів

В начале 2020 года Белой Крысы на Весы, как снег на голову, упадет счастье. Эти представители испытывают новое чувство влюбленности, а в существующих отношениях страсть вспыхнет с новой силой, однако такой период продлится недолго.

Одиноких представителей этого знака зодиака ожидает яркий и насыщенный период в личной жизни. В первые дни года они рискую влюбиться, однако это чувство останется безответным. Середина лета будет наиболее подходящим временем для романтических знакомств. Тех, кто находится в паре, станет переполнять страсть и сексуальная энергия, которая будет направлена ​​на любимого.

Семейные люди станут более эмоциональными и несдержанными, им будет сложно контролировать вспышки чувств. Это может привести к недоразумениям между супругами. Чтобы сохранить мирную обстановку в доме придется поработать над собой и научиться управлять эмоциями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на грудень 2019 для Скорпіонів

2020 год Белой Крысы станет напряженным периодом в личной жизни Скорпионов. Первая половина года преподнесет немало испытаний и препятствий. Однако, преодолев трудности, представители этого знака зодиака будут вознаграждены искренними чувствами и взаимностью. Астрологи предостерегают Скорпионов от необдуманных поступков.

Любвеобильная натура свободных Скорпионов начнет сталкивать их со случайными людьми, к которым будет возникать мимолетная симпатия. Но для поисков второй половинки больше подойдет второе полугодие – появится шанс встретить будущего спутника жизни. Для тех, кто состоит в отношениях год Белой Крысы станет подходящим моментом, чтобы убедиться в своих чувствах и в выборе партнера. Возможно, вам захочется создать семью.

Замужние и женатые Скорпионы в зимние и весенние месяцы будут испытывать кризис в отношениях с мужем, но ситуация стабилизируется в середине лета. Уже к концу осени вы будете наслаждаться гармонией и пониманием, которые будут господствовать в вашем доме.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на грудень 2019 для Стрільців

В любви 2020 год Белой Крысы принесет Стрельцам значительные изменения. Этот период будет удачным для начала новых отношений, планирования беременности и оформления брака. Не обойдется без мелких неурядиц, ссор и переживаний, но они будут заканчиваться благополучно и оставлять после себя только положительные эмоции.

Для одиноких представителей этого знака зодиака 2020 год наполнен яркими романтическими приключениями. Во втором полугодии появится шанс встретить вторую половинку, с которой завяжутся долгие отношения. В парах могут вспыхивать разногласия из-за бытовых мелочей, будьте более сдержанными в эмоциях, сохраняйте самообладание. В конце года Стрельцы задумаются о серьезных изменениях и захотят узаконить отношения.

В первой половине года семейные люди будут чувствовать застой в супружеской паре – представители этого знака зодиака проявят холодность и безынициативность в интимной сфере. Чтобы не допустить разлада в семье будьте более внимательны по отношению к партнеру.

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Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на грудень 2019 для Козерогів

В 2020 году Белой Крысы личная жизнь Козерогов будет наполнена неожиданными поворотами и сюрпризами. Астрологи советуют избегать необоснованных ссор, также не стоит возвращаться к прошлым любовным конфликтам.

Среди свободных Козерогов в 2020 году появится соблазн вернуть старые отношения, но астрологи рекомендуют воздержаться от этого. Дождитесь новых отношений, которые, скорее всего, придутся на первые летние месяцы. Те, кто находится в отношениях, проявят недоверие и излишнюю подозрительность ко второй половинке, это повлечет сцены ревности. Но не позволяйте кратковременному флирту ставить отношения под угрозу.

В семейных парах отношения будут ровными. В осенний период могут возникнуть претензии со стороны спутника жизни из-за расточительства Козерогов. Поэтому не стоит совершать дорогие покупки без ведома партнера.

Водолей (20 января – 20 февраля)

Гороскоп на грудень 2019 для Водоліїв

Для Водолеев 2020 год Белой Крысы ознаменуется страстью, романтикой и возникновением новых чувств. Чтобы не упустить шанс наладить личную жизнь, астрологи советуют Водолеям поработать над собой, будьте благоразумными – не устраивайте скандалов из-за ревности и мелких повседневных разногласий.

В 2020 году свободные представители этого знака зодиака достигнут успеха в романтических поисках, этим людям удастся встретить настоящую любовь. Их жизнь наполнится искренними чувствами и новым содержанием. Те, кто находится в паре, будут наслаждаться гармонией и пониманием в общении со второй половинкой. Однако, придется приложить усилия, чтобы не испортить идиллию в отношениях.

В семейных парах будет наблюдаться подъем в отношениях. Супругам удастся укрепить взаимное доверие и понимание, партнеры откроют друг в друге новые качества и достоинства. Супружеские отношения станут крепче и интереснее.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на грудень 2019 для Риб

В 2020 году Белой Крысы сфера личных отношений доставит Рыбам новые причины для переживаний и волнений. В личной жизни появится ряд препятствий, которые будут мешать счастью и гармонии. А в середине года проявится излишняя эмоциональность и впечатлительность, что будет негативно влиять на отношения с партнером.

У тех, кто находится в поисках любви, в 2020 году низкие шансы достичь желаемой цели, в середине года возможны кратковременные романы, которые наполнят жизнь романтическими красками. Для Рыб, которые находятся в отношениях, будет трудно сохранять верность любимому – захочется новых ощущений, которые побуждают на интрижки на стороне.

В семейных парах возникнут трудности с взаимопониманием, любая мелочь будет вызывать разногласия и разжигать скандалы. Такой паре будет полезно чаще бывать в общественных местах. К концу осени ситуация стабилизируется – в семьях забудутся обиды и наступит мир.

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Семья Гороскоп Отношения
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