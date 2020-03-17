Люди, которые вырастают с сестрами, счастливее: результаты исследования

Если вы выросли с братьями или сестрами, то, наверное, помните веселые и забавные моменты, которые вы пережили вместе. Но, конечно, были времена, когда вы ссорились и обижались друг на друга. И все же, исследования доказывают, что такие люди счастливее.

Новое исследование говорит о том, что те люди, которые выросли с сестрой – счастливее чем те, кто был в семье один, пишет Yourtango.

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Исследователи из Лестерского университета Де Монфор и Университета Ольстера в Северной Ирландии изучали 570 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Они задавали им ряд психологических вопросов многочисленных тем, включая психическое здоровье.

Собранные данные показали, что участники, которые выросли с сестрами, могли открыто общаться о своих чувствах, что в конечном итоге дало им более позитивный взгляд на жизнь.

Кажется, сестры поощряют открыто общения и сплоченность в семьях. Но, похоже, братья имеют альтернативный эффект. Эмоциональное самовыражение является основой для хорошего психологического здоровья, а наличие сестер способствует этому в семьях,

– рассказал профессор Тони Кассиди.

Он определил, почему братья не так мотивационные, как сестры, с точки зрения "семейной роли": "Возможно, парни имеют естественную склонность не говорить о таких вещах".

Отметим, что предыдущие исследования уже доказывали силу братьев и сестер. Университет Бригэм Янг в 2010 году провел исследование, которое поддержало аналогичные данные. Однако, тогда исследовались 395 семей с более чем одним ребенком, и было установлено, что наличие сестры делает вас более добрым человеком.